贝索斯：开会禁止PPT演示是亚马逊最明智的决定

北京时间15日消息，全球首富杰夫-贝索斯在亚马逊有一种非传统的管理风格，他说亚马逊在会议结构上的独特转变是“我们做过的最聪明的事情”。

贝索斯在2018年的一次领导力论坛上说。“很多，很多年前，我们禁止在亚马逊做PPT演示，这可能是我们做过的最聪明的事情了。”

为了取代PPT演示文稿，贝索斯创造了一种举行会议的新方法：会议开始后的大约30分钟内，每位与会者坐着静静阅读一份“长达六页、叙述式的备忘录”。

贝索斯说：“（备忘录）应该为一个好的讨论创造背景。”

与会者被鼓励做笔记，阅读时间结束后，他们开始讨论备忘录的内容。

贝索斯说，小组阅读的原因是防止“高管们会议中虚张声势，就好像他们已经阅读了备忘录一样，因为我们很忙，所以你必须实际抽出时间来阅读备忘录。”

贝索斯说，在基于备忘录的会议开始之前，“我们在做更传统的事情。一位初级管理人员走进来，他们投入大量精力开发一个PPT演示文稿，他们把第3张幻灯片放上去，房间里最高级的高管已经打断了他们，问他们关于第6张幻灯片中将呈现什么内容的问题，如果他们能安静一会儿的话……”

他解释说，PPT幻灯片通常会传达“模糊的信息”。相比之下，贝索斯更喜欢备忘录，因为每个备忘录都有“动词、句子、主题句和完整段落”。

贝索斯在2017年的致股东信中说：“亚马逊的传统是，作者的名字永远不会出现在备忘录中。备忘录来自整个团队。”

他在2017年的信中说：“这些很棒的备忘录被写了又写了，与同事分享，他们被要求改进工作，留出几天时间，然后用新的思路重新编辑。”“他们根本不可能在一两天内完成。”

贝索斯在2018年的领导力论坛上说：“（这）对作者来说很难，但它迫使作者澄清自己的想法。这彻底改变了我们在亚马逊开会的方式。”