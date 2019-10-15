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FPX、RNG出战，《英雄联盟》S9今日首发名单出炉

2019-10-15 14:21:10来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月15日消息 今日，《英雄联盟》S9全球总决赛小组赛继续进行，第四日首发名单现已出炉。

LPL一号种子FPX首发阵容为GimGoon、Tian、Doinb、Lwx、Crisp。LPL二号种子RNG首发阵容为Langx、Karsa、Xiaohu、Uzi、Ming。

在今日晚间的比赛中，RNG将迎战FNC，FPX则将迎战GAM。

目前，来自LPL的三支队伍2019全球总决赛小组赛分组积分分别为FPX1-1、RNG 1-1、iG 2-1。

2019全球总决赛小组赛第四日完整首发名单：

CG：Huni、Lira、Damonte、Cody Sun、Vulcan

FNC：Bwipo、Broxah、Nemesis、Rekkles、Hylissang

RNG：Langx、Karsa、Xiaohu、Uzi、Ming

T1：Khan、Clid、Faker、Teddy、Effort

FPX：GimGoon、Tian、Doinb、Lwx、Crisp

SPY：Vizicsacsi、Xerxe、Humanoid、Kobbe、Norskeren

JT：Rest、Hana、FoFo、Lilv、Koala

GAM：Zeros、Levi、Kiaya、Zin、Slay

HKA：3z、Crash、M1ssion、Unified、Kaiwing

GRF：Sword、Tarzan、Chovy、Viper、Lehends

G2：Wunder、Jankos、Caps、PerKz、Mikyx

C9：Licorice、Blaber、Nisqy、Sneaky、Zeyzal

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关键词：英雄联盟

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