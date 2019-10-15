FPX、RNG出战，《英雄联盟》S9今日首发名单出炉

IT之家10月15日消息 今日，《英雄联盟》S9全球总决赛小组赛继续进行，第四日首发名单现已出炉。
LPL一号种子FPX首发阵容为GimGoon、Tian、Doinb、Lwx、Crisp。LPL二号种子RNG首发阵容为Langx、Karsa、Xiaohu、Uzi、Ming。
在今日晚间的比赛中，RNG将迎战FNC，FPX则将迎战GAM。
目前，来自LPL的三支队伍2019全球总决赛小组赛分组积分分别为FPX1-1、RNG 1-1、iG 2-1。
2019全球总决赛小组赛第四日完整首发名单：
CG：Huni、Lira、Damonte、Cody Sun、Vulcan
FNC：Bwipo、Broxah、Nemesis、Rekkles、Hylissang
RNG：Langx、Karsa、Xiaohu、Uzi、Ming
T1：Khan、Clid、Faker、Teddy、Effort
FPX：GimGoon、Tian、Doinb、Lwx、Crisp
SPY：Vizicsacsi、Xerxe、Humanoid、Kobbe、Norskeren
JT：Rest、Hana、FoFo、Lilv、Koala
GAM：Zeros、Levi、Kiaya、Zin、Slay
HKA：3z、Crash、M1ssion、Unified、Kaiwing
GRF：Sword、Tarzan、Chovy、Viper、Lehends
G2：Wunder、Jankos、Caps、PerKz、Mikyx
C9：Licorice、Blaber、Nisqy、Sneaky、Zeyzal