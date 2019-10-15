我国贫困村通宽带比例达到99%，基本实现农村城市“同网同速”

10月14日，工业和信息化部在北京会议中心成功举办了2019年国家扶贫日系列论坛——“网络赋能信息助力决战决胜脱贫攻坚战”网络扶贫论坛。来自地方通信管理局、高校、县村、媒体、行业专家、扶贫干部、企业的代表交流了电信普遍服务和网络扶贫的新成果、新经验，探讨了信息通信业在扶贫攻坚中的新思路、新举措，为全面打赢扶贫攻坚战提供坚实的网络支撑。论坛上成立了工业和信息化部电信普遍服务暨网络扶贫政策顾问委员会，并为来自高校、部属单位、县政府、媒体的9名受聘委员颁发了聘书。在8月1日发布了《敦煌倡议》英文版之后，经ITU各有关国家修订完善，本次论坛正式公开发布了《敦煌倡议》中文版。工业和信息化部规划司唐和义一级巡视员出席论坛，工业和信化部信息通信发展司副司长梁斌出席论坛并致辞。

长期以来，工业和信息化部认真贯彻落实习总书记“为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务，让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感”的指示要求，持续将电信普遍服务作为打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略、建设网络强国的重大举措之一全力推进。在网络覆盖上，2015年以来，工业和信息化部联合财政部开展了五批电信普遍服务试点，支持全国13万个行政村光纤网络建设和3.7万个4G基站建设。目前，我国行政村通光纤和通4G比例均超过98%，贫困村通宽带比例达到99%，实现了全球领先的农村网络覆盖。试点地区平均下载速率超过70M，基本实现了农村城市“同网同速”。在网络应用上，工业和信息化部联合卫健委开展“互联网+健康扶贫”应用试点，支持了首批4个市县试点，指导成立了“互联网+健康扶贫”工作推进组。联合教育部开展学校联网攻坚行动，大力推进未联网中小学宽带网络覆盖，助力教育资源均等化。目前，全国中小学校联网率超过96%。为扶智、扶志奠定了坚实的基础。组织基础电信企业、互联网企业推动农村网络应用，充分利用基础电信企业农村营业点，加快信息进村服务，助力党建教育、农村电商和乡村政务等信息化。

明年是我国脱贫攻坚的决胜之年，工业和信息化部将重点在用得好网络上下功夫，在脱贫攻坚战中作出通信业更大贡献。一是深化试点推进，加快农村及偏远地区网络深度覆盖。推进有需求的农村20户以上人口聚居区4G网络覆盖，积极研究国道、省道等交通要道沿线及其他场景的网络覆盖。二是强化网络应用，重点面向农村教育和医疗领域。加大农村教育和医疗的协同力度，全面改善农村及偏远地区学校网络接入条件，促进“互联网+教育”普及，助力实现教育均等化。三是鼓励积极创新，充分发挥互联网企业的重要作用。积极推进信息通信与农村实体经济、社会服务等深度融合，利用信息化手段让广大群众共享网络发展成果，助力打赢脱贫攻坚战。

2019年全国脱贫攻坚贡献奖获奖人、中国移动援藏干部段玉平参加论坛并致辞，河北省张北县政府主要负责同志、青海省化隆县村支书、北京童年一课助学发展中心负责人、北京邮电大学副教授参加论坛并作主题发言，工业和信息化部信息通信发展司有关同志介绍了《敦煌倡议》的背景情况，并进行了解读。吉林省、山西省、宁夏自治区通信管理局负责人分别介绍了当地推进电信普遍服务试点工作，助力精准扶贫的典型经验。

会上，还围绕如何更好为网络扶贫提供支撑等议题举办了圆桌论坛，邀请基础电信企业代表、行业内外专家、媒体记者、扶贫干部分享各自心得体会，交流相关经验。

本次论坛由中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔、中国卫通、人民邮电报社、中国通信学会共同承办。工业和信息化部规划司、无线电管理局，省（区、市）通信管理局，工业和信息化部系统挂职扶贫干部代表，中国信息通信研究院等相关部属单位，中国广播电视网络公司、有关社会组织、部分互联网企业代表以及媒体人士参加了论坛活动。