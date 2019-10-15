iRobot智能擦地机器人Braava M6正式发布：3999元

IT之家10月15日消息 今日，全球著名家用机器人公司iRobot在中国发布了全新Braava M6擦地机器人，建议零售价3999元，随后将陆续在天猫、京东及线下门店预定及发售。

据悉，Braava M6擦地机器人搭载具备vSLAMO的iAdapt 3.0智能导航技术以及Imprint TM智能规划技术，不仅可以学习和记忆家居格局，自主优化每个房间以及全屋的清扫路径，另外配合Robot同期推出全新ImprintTM互联技术，还能实现了用机器人之间的交流与协作。iRobot Roomba i系列及9系列扫地机器人和Braava M6擦地机器人可以相互通讯，仿照人工先扫、后擦的顺序自动进行协同清洁。用户只需通过iRobot HOME应用程序进行设定，即可坐享一“净”到底的清洁体验。

Braava M6擦地机器人还适用于多房间和大户型的清洁，当机器人在清洁过程中发现电量不足时，会自动返回充电座进行充电，并在充电完成后回到先前停止工作的地方继续清洁，直到完成所有的清洁任务。

对于家中不易清洁的死角，Braava M6擦地机器人也有自己独特的解决方法，其方形小巧的设计，让它可以轻松深入边角、家具下方等难以触及的区域，并通过便于紧贴边缘的方形设计，深入家中的边角进行擦拭，不留死角。

Braava M6擦地机器人支持干擦和湿擦两种清洁模式。用户仅需将干擦或湿擦清洁垫安装在机器人上，机器人便会自动选择相应的清洁模式。

在湿擦模式下，Braava M6擦地机器人人会模拟人工清洁行为，往返擦拭，多次覆盖。首先，机器人会先向前走一段，确认路径上障碍物的情况。在掌握周围环境后，擦地机器人会退回原位，再在安全距离内向前精确喷水，软化地面上的污垢和黏腻污渍。之后再往返进行擦拭，同时保护地毯、家具、墙面不被打湿。湿擦模式搭配的湿擦清洁垫采用灯芯纤维制成，可有效去除黏腻污渍、污垢和厨房油渍。而在干擦模式下，干擦清洁垫会利用静电吸附原理吸附污垢、灰尘和宠物毛发。

Braava M6擦地机器人配有一次性湿擦清洁垫与可水洗的干擦和湿擦清洁垫。若使用一次性清洁垫，用户则完全不需触碰任何脏污。Braava M6完成清洁工作后，用户仅需将擦地机器人拎至垃圾桶的上方，按下清洁垫弹出按钮，清洁垫便会落入垃圾桶中。

此外，用户购买Braava M6擦地机器人时还可额外购买一次性清洁垫或可水洗清洁垫。每盒一次性清洁垫包含8片清洁垫(4片干擦清洁垫和4片湿擦清洁垫)，售价为人民币80元。可水洗清洁垫有两种选择：一包含两片湿擦清洁垫，或一包含一片湿擦清洁垫加一片干擦清洁垫，售价均为人民币99元。以上配件均可在天猫、京东和线下渠道购买。