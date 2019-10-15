一加7T评测：补全了上代那些遗憾，但5G还得等明年

最近几年，中国手机厂商一加每年都会带来两款手机产品，春季的新品往往有更多创新，是完整的产品迭代；而秋季的“T”系列更多意义上是对于春季产品的改进完善。去年的OnePlus 6T添加了屏下指纹，那么今年的一加7T会有什么改变呢？一起来看看吧。

设计与手感

第一眼看上去，一加7T没有采用升降镜头+曲面屏的7 Pro那么惊艳，这款手机采用了一块6.55英寸的AMOLED水滴屏。去掉了机械机构后，它比7 Pro更加轻薄，虽然科技感弱了一点，但更实用——不用在自拍的时候多等一下了。

▲一加7T水滴屏设计

其实一加团队在“水滴”这做了一点优化：根据官方数据，水滴部分比上代小了31.6%，20：9的屏幕比例也让整个手机显得很“精干”，单手操作容易点。

▲按照官方说法，水滴更小了

把手机反过来看到背面，猛然有种惊讶的感觉。一直崇尚极简主义的一加这次采用了圆形的摄像头模组，明显的凸起让摄像头显得非常醒目，我个人一直以来都不太喜欢这种“大眼仔”的设计。其实三颗镜头没必要用这么强存在感的设计，这么做更多是为了跟同期的旗舰款7T Pro保持一致。

▲背面变成了“大眼仔”

从一代那句“手感真TM好”开始，一加一直都很在乎手感这事。这次也不例外，一加7T的背部采用了磨砂玻璃的质地，整体是哑光的，但转动手机的时候还是能看到光线滑过，显得还蛮高级的。这次一共推出了2种颜色，冰际蓝和冰川灰，颜色依旧是一加一贯简约克制的风格，配上磨砂玻璃更比抛光玻璃低调一点。

新浪数码拿到的评测机是冰际蓝配色，这个颜色没有想象中的那么浓烈，反而是有点灰调，有点像前段时间很流行的“雾霾蓝”，再加上哑光的材质，整体看起来还是很舒服的。

▲手机背部手感很舒服

除了常规的电源音量键，这次的一加7T依旧没有3.5毫米耳机孔，机身依旧保持一加特有的情景模式调节键，可以在静音、震动、响铃三个模式之间切换，拇指上下移动就能简单的操作，这个功能对大部分人来说还是很实用和方便的，另外一加7T没有3.5毫米耳机接孔，数据/充电/音频传输全靠USB-C。

▲取消了3.5毫米耳机孔，只留了Type-C

90Hz屏幕依旧

此前一加给自己的手机用上了90Hz刷新率屏幕，在行业里开了个头。刚刚发布的一加7T依旧90Hz。新机一加7T搭载了和7 Pro一样的90Hz流体屏。

▲一加7T侧面的音量开关保留了下来

较高的刷新率会让手机更流畅吗？ 会，但分地方。

此前手机不流畅的主要原因是多方面的，主要来自处理器或闪存等，也就是配置导致卡顿。这两年处理器性能已经过剩了，UFS闪存也安排上了，内在不再是不流畅的原因。厂商想到了改进屏幕。

此前市面上大部分手机屏幕是60Hz，提升到90Hz之后，刷新率提升，明显感知的地方不是日常操作，弹出菜单什么的60Hz是够用的，更多是在游戏这种环境下，人眼对比可以看到区别。

除了刷新率之外，一加这块屏幕的其他素质也是不错的。分辨率为2400*1080像素，最高亮度可达到1000nit，色彩显示很明亮鲜艳，屏幕显示支持两个预设的颜色选项，鲜艳和自然，另外还有个专业模式可以手动调整屏幕的颜色。

这块屏幕也通过了德国莱茵眼部舒适度认证，推出夜间模式2.0，以及最新的彩色阅读模式，让文字的阅读依然舒适，同时实现了图片内容的彩色显示。

相机：安卓手机中上水准

一加7T升级到了三个摄像头，仍然支持光学防抖和电子防抖，4800万像素广角摄像头采用Sony IMX586传感器，f/1.6大光圈。IMX586是现在大多数旗舰手机都在用的传感器，能为4800万像素呈现出更多的细节。另外还搭载了一个1600万像素超广角摄像头和一个1200万像素长焦镜头。

▲一加7T背面镜头微微凸起

来看一些样张：

▲一加7T室外样张

▲一加7T室外样张

在光线充足的室外，照片的锐度、色彩、白平衡还是有不错的表现，颜色的饱和度较高，天空蓝色和树叶绿色彩都比较浓郁，整体照片表现的通透干净，放大看，细节也依旧在。

▲变焦样张

一加7T配备了一颗2x焦距的长焦镜头以及一颗超广角摄像头，带来更多可玩性。拍照界面类似iPhone，但对应焦距是0.6x，1x和2x关系。可以拖动变焦切换。在镜头切换到超广角时能看到明显的变色。当然，这问题目前安卓手机都有，对比其他厂商，一加7T已经算是表现不错的。

在拍摄功能上，一加7T加入超级微距模式，可以对焦到目标物体2.5厘米的距离，但此模式需要手动切换，结果还不错。能拍到人民币上的花纹细节——这往往被手机编辑们当作一个标准，能拍到这，它拍花蕊，昆虫之类的就都没问题了。

▲超微距模式拍摄

▲夜景模式拍摄

▲夜景模式拍摄

暗光的环境下，夜景模式拍摄下的表现是可圈可点的，整个画面很明亮鲜艳，在高光处也进行了抑制，没有出现曝光的现象，躁点也进行了控制，带来更多清晰的画面。

▲人像模式拍摄

▲人像模式拍摄

人像模式有点差强人意，对焦时间更长，人物的边缘虚化的调校还不是很完美，头发也被虚化覆盖，整体照片发黄，细节也不够清晰，皮肤的质感仿佛被磨掉了一层。并且虚化处理的高光处会出现一个白点。

除了静态照片，还有动态视频不错，随着现在短视频的爆火，各大手机厂商都加大了对视频录制的优化，一加7T新增了超级视频防抖功能，可以随时在主摄、长焦、超广角间自由切换，防抖的效果还是不错的。

拍照这部分，一加7T拍在安卓手机中上的水准，但系统拖了后腿，也或者我们这台是非正式版手机的缘故，在拍照界面下切换变焦卡顿非常明显，甚至出现过相机App无响应的状态。

配置和一些别的细节

一加7T的核心配置为骁龙855 Plus是预料之中的选择。此外最高配备8GB的内存LPDDR4X四通道内存，存储空间有128GB和256GB两种版本，全系标配UFS 3.0闪存，在短暂的体验当中整体使用感还是很快的，一些比较重度的任务也没有出现问题。

来看一下跑分：

这个成绩算是中规中矩的855+成绩，官方称有了这颗处理器之后。它比上代一加7/7 Pro（骁龙855）的整体综合性能运算提升了15%。

一加7T和7 Pro一样有屏幕下指纹识别和新的线性震动马达，这两个细节的加入在体验方面的提升其实还是很明显，屏下指纹解锁的速度也很不错。

一加7T没有标注防水等级，但其实跟上代一样，它是有一定防水能力的，从SIM上那个胶圈就能看得出来。

但一加一直在防水这事上极为谨慎。手机防水是一个很较真的事，你要考虑到水压，水温，甚至是用久了老化以及磕碰一下金属框形变对手机防水的影响。但如果告诉用户这是防水手机，就会有人拿着它去游泳洗澡而不去关注还有这么多限制条件。

所以不确定因素太多，索性还不如不说。也免得因此导致手机进水。

▲一加7T背面特写

一加7T的电池有小幅升级，从上代3700mAh提升到了3800mAh，实际体验中一天一充是没有啥问题的。Warp Charging充电器最大功率30W，这速度够快了，但安卓手机…新纪录已经被刷新到了65W，40W都已经成了华为vivo等品牌的的旗舰标配水准。

另外还有一个遗憾是，这部手机依然没有无线充电。按一加创始人兼CEO刘作虎的说法是“不将就”。

这理由听听就好，貌似OPPO系产品都对无线充电不太感冒，或许他们认为有线充足够快了，但同样不能否认的是，无线充电虽说速度慢，可便捷性是有线方式无法取代的。

▲一加7T经典的手机壳

另外，这次的一加7T系列的槽点还有5G。

这两款手机目前都不支持5G，在之前的沟通会上，一加相关人士也没有谈太多。没有5G并不奇怪，iPhone 11系列也没有，库克认为现在不成熟，实际用途不那么大，这个说法有一定的说服力。但安卓手机世界又是另一翻景象，在这个穷尽一切心思挖卖点的阵营，5G是卖点而不是实用点，没上5G，总会让挑剔的用户觉的不够圆满。即便现在除了测试也没什么5G革命性应用场景。

基于Android 10的氢OS 10.0

UI偏原生化、没有AI语音、NFC功能落后，这都是氢OS此前被质疑简陋的几个因素，这次的7T系列系统也针对这几个痛点进行了调试，推出了氢OS10.0，并且它是全系首批适配Android 10版本的系统。

NFC真正变得“常用”起来了，升级后的NFC支持超过200多个城市的全局NFC，还支持了添加门禁卡；

一加7T增加了全新的手势，对动画效果进行了优化，解锁屏幕的动画配合90Hz屏幕的流畅的确让人小小的惊艳一下；

这些更新的存在感都不及语音助手“小布”的增加，但是遗憾的是我们拿到手的评测机仍未正式搭载智能语音助手小布，应该会在后续升级中见到。除了能够实现日常的语音助手功能以外，还加入了车载场景。

▲一加“祖传”手机壳

除此之外，很受欢迎的禅定模式有了更多选项。以前只有禅定20分钟的模式，现在支持设置时长。

这些升级对于氢OS来说的确又往前走了一步，但却姗姗来迟，毕竟对于其他很多安卓手机来说，这些功能早就存在并且进行了不断优化。几天的使用体验下来，新系统也的确带来了更流畅体验。

总结：补齐短板就差个5G

更多的摄像头和拍照玩法，更大的电池容量和闪充，以及更流畅的系统，对于一加7来说，这些升级的确比较小也算不上惊喜，但是一加7T也的确完成了它的“使命”，大幅升级也是没必要的，更多的惊喜和创新让我们等明年春天看到。而现有的这些升级加起来，在一加7的框架上又往前迈了一步，补齐了他的短板，带来更好的使用感受，往硬件前沿靠拢。

不可否认的是，这仍然是一部实力强大的旗舰，“毒”手感，强大的性能，顺滑的屏幕，都能让你一眼认出这就是小而美的一加，但不支持5G，不支持无线充电等这些细节，也给一加7T留下点遗憾。