贾跃亭个人破产重组，无奈妥协还是有意拖欠？

10月14日，微博名称为“贾跃亭债务处理小组”的账号发布了一则《有关贾跃亭先生个人破产重组及成立债权人信托的声明》，声明中确认，Faraday Future首席产品和用户官（CPUO）贾跃亭已于美国当地时间10月13日主动申请个人破产重组。

作为个人破产重组方案的一部分，由债权人组成的委员会和信托受托人控制和管理的债权人信托也将同时设立，美国法院认定的贾跃亭全部资产和相关收益也将会通过这种方式转让给债权人。该方案完成后，债权人将提前拿到贾跃亭全部资产及其收益权，贾跃亭也不再持有任何FF的股权。

值得玩味的是，就在贾跃亭申请个人破产的前两天，国内温州首例“个人破产”案也得到了判决。该案中的负债人通过申请个人破产，按1.5%的清偿比例，欠214万元只需还3.2万元。

乐视网前三季度亏损102亿

和贾跃亭申请个人破产信息确认的同一天，暂停上市的乐视网信息技术(北京)股份有限公司（乐视网）发布财报，财报预计前三季度亏损101.97亿-102亿元，一直处于亏损状态的乐视网仍然未能扭转。

2019年上半年，乐视网收入2.54亿元，同比下滑75%，净亏损100.5亿元，去年同期净亏损11亿元。目前连续巨额的亏损导致公司净资产为-130.9亿元，严重资不抵债。

自2017年7月4日，贾跃亭飞赴美国起，乐视网就开始江河日下。当时乐视拖欠供应商账款约100亿元，金融机构贷款也有200多亿元，整体债务超过300亿元。在2017年8月，孙宏斌接盘乐视，帮助偿还金融机构的欠款150亿元，但仍剩下100多亿元债务未偿还。

目前贾跃亭仍然为乐视网最大股东，持股比例为23.07%。根据中国执行信息公开网，2017年至今，贾跃亭个人名下就有29条执行信息，而且其资产负债率已经高达268%，流动负债与非流动负债合计高达216亿。另据乐视网2019半年报披露，截至2019年6月30日，大股东(贾跃亭)及其实际控制企业对上市公司合并范围的欠款余额约19.85亿元。

半年报还表示，乐视网目前正在积极要求贾跃亭对其造成的上市公司关联债务问题负责，责成贾跃亭及其关联方以现金或其所持股权和资产。不过截止目前，大股东及其关联方债务处理小组未拿出可实质执行的完整处理方案，上市公司未因债务解决方案获得任何现金支持。

根据国内最新的债务处理进展，北京法院公布的裁判文书显示，处置贾跃亭持有的乐视网股票(共计29,782,952股)所得案款及扣划贾跃亭名下资金账户所得案款共计人民币7300余万元，民生信托最终同意终结对乐视控股及贾跃亭5.75亿债权的执行程序。

此外，2017年，乐视网的股票质押业务也已经被五级分类列为次级类，剩余的本金余额约为8亿，计提了40%的拨备，浙商银行也已于去年诉请冻结贾跃亭等2亿元财产。

在经历多次资产被冻结、拍卖之后，贾跃亭的国内资产几乎被清零，本次在美国申请破产重组也意味着贾跃亭放弃了所有美国资产。

前不久胡润百富榜公布的名单中，贾跃亭还以45亿元身价位列第912位，主业已变为汽车制造，其上榜所属公司为法拉第未来。此次个人破产方案实施后，贾跃亭FF的股份被收走，45亿元的身价也会随之坐空。

国内债务如何解决？

根据贾跃亭债务处理小组发布的声明，贾跃亭在此前已经陆续偿还了超过30亿美金。此次申请个人破产重组是为了更好更快地彻底解决个人余下债务问题。

声明表示，真正属于贾跃亭个人的债务很少，90%以上的债务都是替公司担保的债务。截至目前，剩余债务总额约为36亿美金，减去已冻结待处置国内资产以及可转股的担保债务，债务净额约为20亿美金。

贾跃亭个人担保债务实现代偿还后，现实际借款人以及共同担保人的债务将转移至新债权人贾跃亭的名下，并应向贾跃亭进行偿还。贾跃亭个人还债小组将会在下一步与相关借款人及共同担保人签署向贾跃亭的还款协议。

在美国法律框架下，有破产清算(Chapter7)和破产重组(Chapter11)两种方式。破产重组是指企业或个人当下资不抵债的情况下，法律允许债务人向债权人提出一个重组方案，以某种资产保障的方式延期偿还。

而破产清算意味着，一家企业或个人宣告破产，由清算小组接管，通过对公司或个人资产进行清算、评估和处理、分配的方式进行清盘。贾跃亭申请的是破产重组，是指企业或个人当下资不抵债的情况下，法律允许债务人向债权人提出一个重组方案，以某种资产保障的方式延期偿还。

按照贾跃亭债务处理小组发布声明的说法，之所以采用破产重组是本着选择了对债权人利益最大化的方式“尽责到底”。

不过现在身在美国的贾跃亭，从法律层面来说，破产重组只对其在美国的行为有用，该判决是不被国内所承认的，国内债权人仍可按照中国有关的法律主张自己的权利。

而且早在去年，就有多个国内债权人到美国起诉贾跃亭，导致贾跃亭持有的部分FF股权被冻结，其名下房屋也被发布“临时限制令”。此次贾跃亭在美国申请个人破产成功，国内债权人也难以再通过赴美起诉的方式实现国内债权。

对此，贾跃亭债务处理小组发布的声明表示，虽然此次贾跃亭是在美国申请破产重组，但只要与债权人协议签署及债权人信托成立，这仍是有效解决贾跃亭余下债务并依托美国法律得以履行的可靠方案。

除此之外，声明中还强调，贾跃亭在提交个人破产重组申请时，债权人依然保留对贾跃亭及其他直接债务人原有被冻结的所有中国资产的处置权。除贾跃亭之外的原有债务人，继续履行他们的还债义务，而且与之前只是拥有向担保人贾跃亭要求偿债的权利相比，全体债权人根据本方案在法律上有权利通过债权人信托参与贾跃亭资产的处置并获得相关的收益。

措辞之间尽显诚意。不过其中也掺杂不少模凌两可的信息，比如与债权人签署协议有什么条件？美国资产如何转让给国内债权人？其中不仅掺杂国内外资产清算的问题，更有中美司法相互承认的法律问题。由于这种案件还未有先例，目前仍有不少问题需要进一步厘清。

不过可以确定的是，贾跃亭申请破产，绝不仅仅是为了还债那么简单。

FF能否融资上市成最后关键

其实算起来，从乐视被掏空，到下周就回国，贾跃亭好像并没有尽责到底的意思。面对乐视大厦崩塌，供应商的催债，一直身在美国的贾跃亭也不断消费大众的信任。

现在面对巨大的债务，贾跃亭开始用美国式个人破产重组的方法去还债。不过在美国申请个人破产，很多国内债权人是无法到美国去登记债权，这就意味着国内乐视网的投资者更难追回欠款。

无论是被迫无奈，还是有意为之。破产重组对于贾跃亭来说，只是通过减免债务的方式解决个人债务问题，这无疑给债权人画了一张大饼，让其只能赌FF能够融资上市并成功抵债。

按照贾跃亭效仿打造的合伙人制度，在毕福康加盟FF后，能否助其顺利完成融资并IPO，或将成为欠债还钱的关键。

10月14日，FF全球CEO毕福康在接受媒体采访时表示，FF希望在明年第一季度完成B轮融资。在融资完成资金到位12个月到15个月之后去开始寻求IPO的机会。而FF此前已经宣布IPO之前的资金需求从预估的20亿美金降至8.5亿美金。

当谈及贾跃亭申请个人破产重组时，他表示，“贾跃亭对债务进行重组是对债权人的保护，确保最后会支付债务，同时对FF来说也是有益的。这样做等于把个人债务问题跟公司隔离，他这样做是牺牲了自己，保全了公司。”