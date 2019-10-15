特斯拉为自动雨刮创造了一个新的神经网络“Deep Rain”

深度神经网络，这个出现在人工智能相关新闻中的高频词汇，你可能压根想不到会有一天和汽车的雨刮器扯上关系。

近日，特斯拉CEO马斯克宣布推出一个全新的神经网络「Deep Rain」，目的仅仅是为了提升自动雨刮系统的表现。而这个功能之前一直被很多特斯拉用户所诟病。

▲特斯拉Roadster跑车的雨刮系统| Teslarati

和很多豪华车一样，特斯拉全系车型都配置了自动雨刮系统，它能够根据降雨或降雪量的密集程度自动调整雨刮器的清扫速度。只不过马斯克始终在设计上不愿落于窠臼，所以这套系统并不是基于内置的传感器进行感应进而触发工作，而是利用Autopilot的摄像头为深度神经网络提供图像数据，让人工智能来决定雨刮器运行的速度。

这套系统是2018年开始在特斯拉车型上开始部署的，但有部分车主一直在抱怨它的灵敏性不够高，不如其他使用雨水传感器的系统用起来那么准确。

▲特斯拉CEO马斯克在Twitter上公布将会推出全新的「深度雨水神经网络」|网站截图

现在马斯克亲自出来说话了，表示特斯拉为这套雨刮系统提供了全新的深度雨水神经网络（Deep Rain neural network）。只不过从他嘴里讲出来，多少有点像开玩笑的感觉，所以马斯克强调了这件事的真实性，称「这是一个全新的、改良过的深度神经网络，经过大量数据训练后能够更精确地对雨刮器的开启时机和运行速度进行调节。」

他还介绍称，全新的「深度雨水神经网络」能够对道路受雨雪影响的程度进行检测，假设用户开启了Autopilot功能，那么它会根据系统探测到的情况来自动调节车速。

据极客公园了解，这套神经网络将会通过OTA的方式进行更新，而且它并不需要最新的3.0版本的计算硬件系统支持，旧版本同样适用，但马斯克并未透露具体时间。此外，在软件更新之外，特斯拉也在计划推出新的雨刮硬件系统。

今年九月中旬，外媒Electrek发布了一张专利图，显示特斯拉正在开发某种看起来十分前卫的电磁雨刮器。

▲特斯拉电磁雨刮器新专利图| Electrek

而之所以在开发这种新型的雨刮器，是因为特斯拉认为目前传统的雨刮系统通常由多个雨刮片组成，但它们往往设计复杂却不能充分清洁玻璃，在驾驶员或车载摄像头需要获得清晰的视野时（例如驾驶辅助或自动驾驶模式下），还可能出现影响其无法看清前方道路的情况。

特斯拉还指出，传统雨刮系统机械部件不较多，在频繁使用过程中可能导致很快磨损。而且这类运动会产生很大的摩擦，进而需要车载动力电池提供额外的能量供应，最终导致车辆的续航减少。而且汽车的风挡一般都是弯曲的玻璃，很难设计出双雨刮器的系统。

所以特斯拉设计的全新电磁雨刮器，采用与挡风玻璃匹配的单雨刮片，而且会和引擎下方的电磁系统一同移动。它可能还会包括一个线性驱动器，该驱动器由一条导轨以及电磁运动块组成。此外，本发明中的电磁雨刮器系统还包括控制电路，以控制电磁运动块穿过多个永磁棒的线性运动。此类线性运动得到控制就可以引导雨刮臂的转向，而该雨刮臂会耦合在电磁运动块上，能够在整块挡风玻璃上来回移动，以擦拭特定区域，如挡风玻璃的透明区域（即占挡风玻璃百分之一的区域）。

值得一提的是，永磁棒穿过多个电磁线圈围绕的多个孔，从而导致电磁运动块在进行线性运动时，摩擦力达到最小。此外，本发明中的电磁雨刮器系统可能会采用电磁运动块当前所携带的电磁线圈产生的电磁感应式电动力，以控制雨刮臂，因而能够有效地将传统雨刮器系统部件兼的摩擦力降至最小。

目前这套设计尚处于设计开发初期，可能最后产品的成型与专利图还会有出入。只不过在等来新型电磁雨刮器系统之前，特斯拉的用户们会借助持续更新的「深度雨水神经网络」来获得更好的使用体验。这在传统汽车时代是不可想象的，所以尽管它不完美但却可以通过软件升级持续变得完美，这是智能电动汽车的独特魅力。