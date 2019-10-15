华为胡厚崑：全球5G商用网络已达40个，预计年底将超60个

5G正在加速到来，仅仅一年时间就进入到规模商用期，华为副董事长胡厚崑在第十届全球移动宽带论坛（MBBF 2019）上表示。

他在开幕演讲中分享了一组最新数据——目前，已有20多个国家发布了40个5G商用网络，预计到今年年底，全球5G商用网络将超过60个。终端的进展也非常快，截至9月底，已经有130多款5G智能手机和CPE在全球推出。

5G业务方面，韩国是全球首个商用5G的国家，仅6个月时间，已发展350万5G用户。在VR、AR等业务的带动下，移动用户日均流量增长三倍以上，达到1.3GB，随着VR在游戏、教育、社交应用的普及，消费者月流量100GB也非常可期。

速度是最直观的体验，在瑞士5G网速已经达到了1.5Gbps，用户可以通过高清直播将滑雪场景实时与亲朋好友分享；韩国的5G高清赛事直播，让用户通过一部5G智能手机可在观看棒球比赛的时候随心挑选角度，还可以只看最喜欢的球员，带来了真正的身临其境的体验。

在行业领域，5G也帮助解决了很多的问题。比如传统采矿作业由于现场环境恶劣且复杂，往往面临着安全事故频发、工作效率低下、人工成本高还招不到人等困难。今年5月，中国移动与华为合作，推出了5G使能的无人驾驶矿车方案。这一方案省去了为每辆矿车100万人民币的人工成本；车辆行驶的速度可以提高到35公里、效率大幅度提高；由于无人驾驶，在大幅度节省成本的同时也避免了人员伤亡。