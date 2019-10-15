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Linux sudo被曝提权漏洞，任意用户均能以root身份运行命令

2019-10-15 18:24:17来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

Linux用户请注意！根据外媒的报道，Linux sudo被曝出存在一个提权漏洞，可完全绕过 sudo的安全策略。

先简单说明一下情况，报道指出sudo存在一个安全策略隐患，即便"sudoers configuration"配置文件中明确表明不允许以root 用户进行访问，但通过该漏洞，恶意用户或程序仍可在目标Linux系统上以root用户身份执行任意命令。

sudo，也就是以超级管理员身份运行（superuser do）的意思。sudo是 Linux中最常使用的重要实用程序之一，它功能十分强大，几乎安装在每一款基于UNIX或 Linux的操作系统上，也是这些操作系统的核心命令。作为一个系统命令，普通用户可通过它以特殊权限来运行程序或命令（通常以root用户身份运行命令），而无需切换使用环境。

默认情况下，在大多数Linux发行版中，/etc/sudoers文件中RunAs规约的ALL关键字允许admin或sudo组中的所有用户以系统中的任何有效用户身份运行任何命令。如下图所示：

然而，在Linux系统中存在一条基本安全范式—— 权限划分（privilege separation）。管理员可以配置sudoers文件，来指定哪些用户可以运行哪些命令。

如此一来，即使限制了用户以root用户身份运行特定命令或任何命令，该漏洞也可能允许用户绕过此安全策略并完全接管系统。

Sudo开发者说到： “即便 RunAs规约明确禁止root用户访问，但如果 Runas规约文件中首先列出了ALL关键字，具有sudo权限的用户就可以使用它来以root身份运行任意命令。”

如何利用此漏洞？Sudo User ID -1 or 4294967295

据悉，该漏洞由苹果信息安全部门的Joe Vennix追踪发现（漏洞的CVE ID为 CVE-2019-14287 ）。如果想要利用这个漏洞，只需按以下的方式运行即可：

sudo -u#-1 id -u

或者

sudo -u#4294967295 id -u

不过我们也能看到这里存在一个这样的前提，那就是你的安全策略设置如下：

eviluser = (ALL, !root) /usr/bin/vi

然后这个eviluser就能够通过sudo -u#-1 vi命令以root身份运行vi。

之所以会产生这个漏洞，是因为将用户ID转换为用户名的函数会将-1（或无效等效的4294967295）误认为是0，而这正好是root用户User ID。此外，由于通过-u选项指定的User ID在密码数据库中不存在，因此不会运行任何PAM会话模块。

最后，快将 sudo升级到1.8.28最新版本吧，新版本已于今天发布！该漏洞会影响 1.8.28之前的所有版本。

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关键词：Linux

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