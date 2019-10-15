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公安部：中缅边境部分电信诈骗严重区域QQ微信支付宝被封停

2019-10-15 18:45:28来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据公安部刑侦局官方消息，针对中缅边境地区电信网络诈骗犯罪活动猖獗、严重侵害人民群众财产安全的情况，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室正在组织开展专项打击行动，决定自2019年10月14日起，对缅北部分电信网络诈骗活动严重区域的QQ、微信、支付宝、POS机等社交和支付账户采取封停措施。

附通告：

关于封停中缅边境电信网络诈骗活动严重区域

QQ、微信、支付宝、POS机等社交和支付账户的通告

针对中缅边境地区电信网络诈骗犯罪活动猖獗、严重侵害人民群众财产安全的情况，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室正在组织开展专项打击行动，决定自2019年10月14日起，对缅北部分电信网络诈骗活动严重区域的QQ、微信、支付宝、POS机等社交和支付账户采取封停措施。如有疑问，请尽快联系公安部驻云南普洱工作站，公安机关将快速甄别，对因技术原因误关停的账号予以解封。

国务院打击治理电信网络新型违法犯罪

工作部际联席会议办公室

（公安部刑侦局）

2019年10月15日

附公安部驻云南普洱工作站联系电话

19116004110 19143069110

19169244110 19169246110

19184142110 19184143110

19184145110 19184147110

19184148110 19187914110

19187943110 19187974110

19188454110 19188457110

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关键词：微信支付宝电信诈骗

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