美团成立美团大学，为服务业劳动者提供职业教育机会

网易科技讯10月15日消息，今日美团在北京宣布“美团大学”正式成立。美团联合创始人穆荣均任美团大学校长。

据悉，美团大学下设八大学院，涵盖餐饮、外卖、美业、酒旅等多个生活服务品类，致力于成为生活服务业数字化人才的大本营。在未来十年内，美团大学将与国内1000所职业院校达成合作，带动1亿生活服务从业者数字化发展。

“目前中国的生活服务业大概有近两亿劳动者，他们是就业的主力军，是服务经济的坚实支撑，他们的素质提升和职业发展关乎中国经济的未来。”穆荣均表示。

在穆荣均看来，从美团成立至今的近十年时间里，美团致力于推动服务产品在线化，让行业连接互联网；未来十年，美团将转向培养数字化人才，让行业学会用科技来经营。“过去十年，我们力求为外卖小哥提供更多就业机会，解决短期就业生存问题；而未来十年，需要为他们提供更多学习机会，解决长期职业发展问题。”

会上，穆荣均还提出美团大学“十年千校一亿人”的发展目标，即在未来10年内，将与国内1000所职业院校达成合作，带动1亿生活服务从业者数字化发展。

据了解，美团大学由美酒学院、袋鼠学院、美业学院、餐饮学院、结婚学院、闪购商学院、配送学院和客服学院等八大学院共同组成，涉及餐饮、外卖、美容、美发、美甲、医美、结婚、亲子、酒店管理等多个生活服务品类。截至目前，累计培训超过3000万人次，输出课时超500万小时，覆盖全国455座城市。

美团大学学员画像数据显示，他们中42.6%的人拥有大专以上学历，远高于社会平均程度；七成受训商户为中小型，渴望学习数字化技能。

据美团大学执行校长陈荣凯介绍，目前美团大学拥有一支同时具备理论素养与实操经验的教师队伍，人数超1400名，其中有800余位老师来自职业院校、商户等生态合作伙伴。

在课程方面，美团副总裁、美团酒店、美团门票度假总经理郭庆介绍，美酒学院的课程设计注重“三个贴合”：理论贴合实际情况、技能贴合实际操作、工具贴合实际经营。不仅提供知识技能培训，同时提炼各种模型和工具，培养学员数据经营的思维。

在活动现场，美团大学分别与深圳职业技术学院和北京市昌平职业学校签署战略合作协议，签约双方将共同开发职业教育资源、完善人才培养模式、共建实训基地，为“互联网+生活服务”培养高素质技术技能人才。

穆荣均表示，美团大学希望与政府主管部门、协会组织、职业院校等一起共建职业教育产教融合新生态，和生活服务业商家和从业人员合作共赢。