杨超斌：华为全球已获60多份5G商用合同，发货超40万个5G基站

华为目前为止在全球已签署了60多份5G商用合同，发货5G基站超过40万站，华为5G产品线总裁杨超斌披露。

5G可谓当前科技界最热门的话题，苹果新机就因未能支持5G而被普遍“看衰”。它的价值不仅体现在服务于人，更多还在于赋能千行百业升级、释放数字经济潜能上，预计将作为底座推动人类社会迈向一个智能世界。

杨超斌在第十届全球移动宽带论坛（MBBF 2019）期间的媒体圆桌上介绍说，5G今年已经开始规模商用，目前已经有136款终端，2020年终端数量将会超过500款；预计2020年5G用户数将超过2亿，2021年将会超过5亿。

同时他指出，华为的5G产品与解决方案在全球已经得到了广泛应用和检验。60多份5G商用合同中，32份来自欧洲、11份来自中东、10份来自亚太、7份来自美洲、1份来自非洲。

另据C114了解，在标准专利方面，这家公司共计向3GPP贡献了超过2.1万族5G NR提案，占比超过20%为全球第一，换算为A4纸厚度有10米之高。过去十年中，华为至少花费了20亿美元用于新一代移动连接技术的研发，如果出售，整个5G技术组合的价值可能高达数百亿美元。

华为创始人、总裁任正非此前在接受外媒采访时表示，8、9月份华为着力对新的版本切换进行磨合性实验，大概每月生产5000个基站，到10月份以后就可以量产5G产品了；其今年的5G基站产量是60万个，明年是150万个。他还表示愿意将5G技术授权给美国公司，买家只需支付一次性费用，就能永久使用华为现有的5G专利、许可、代码、技术蓝图和生产技术诀窍。