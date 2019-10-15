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抖音海外版不光进了Facebook的后院，还打算“挖墙脚”

2019-10-15 19:01:18来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月15日消息 据CNBC报道，有知情人透露称抖音海外版TikTok目前已在硅谷开设办事处并开始挖走Facebook员工。

据称，Tiktok公司最近搬到了加利福尼亚的新办公楼里，新办公楼以前属于WhatsApp团队。TikTok的新办公楼与Facebook的Menlo Park总部仅有数英里之遥，这使得两家公司之间的竞争从年轻用户之争上升到人才竞争。

据领英方面表示，除了新办公室外，TikTok和ByteDance还公布了许多旧金山湾区最新的职位需求清单。自2018年以来，该公司已从另一家社交巨头Facebook公司挖角超过二十名员工。两名前Facebook员工表示，尽管Facebook福利较好，不过TikTok提供的薪水更具竞争力，TikTok的薪水会比Facebook高出20%。

一位知情人士表示TikTok更热衷的是从竞争对手那里招聘经验丰富的员工，因为他们有足够的能力解决技术等方面所面临的问题。

据另一位知情人士称，除了从Facebook挖角外，TikTok也从其他科技公司挖角，包括Snap，Hulu，苹果，谷歌的YouTube和亚马逊。这些人在讨论机密业务事项时往往会要求匿名。除了新的加利福尼亚办事处外，TikTok还计划升级其总部在加利福尼亚州卡尔弗市的总部。一位知情人士告诉CNBC，该公司将于2020年初迁至新办事处，据称新办公楼可容纳1000名员工。

据报道，Facebook的Instagram也正在开发一项名为Clips的新功能，该功能与TikTok的视频创建功能十分类似。在最近一次与员工的会面中，Facebook CEO马克·扎克伯格表示，该公司计划与TikTok竞争，在其尚未获得足够吸引力时击败它。

Facebook目前尚未作出回应。

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关键词：FacebookTiktok抖音

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