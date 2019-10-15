京东发布双11三大战略，推出社交电商平台“京喜”

京东今日宣布了双11战略，包括打造超级购物盛宴、供应链整合创新、惠及下沉新兴市场三大战略，其中，京东全新推出的社交电商平台“京喜”将作为下沉战略的主力军。同时，本次双11京东将推出超百亿补贴，预售从10月18日开始。

京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞表示，京东旗下的社交电商平台“京喜”已正式上线，在双11期间，京喜将联合商家为消费者提供巨额补贴、超级优惠，已为消费者准备超亿件一元爆款商品。

此前，京东拼购APP及小程序于9月19日改名为“京喜”，这是京喜平台的首次现身。据介绍，京喜是京东进击下沉市场的重要载体，不仅为用户拼购商品，还提供京东主站商品。

据悉，京喜以拼购业务为核心，聚焦于下沉市场新兴消费群体，是基于微信、手Q、APP、小程序、M站及粉丝群等六大移动端渠道打造的全域社交电商平台。在模式上，京喜不仅提供拼购商品，还有下单返现功能，消费者参与任务或分享好友后可获得返现。

在供货端，韩瑞透露称，京喜向工厂型商家提供专项扶持计划，帮助工厂型商家精准投放和触达，并以低成本获取流量，完成从工厂向线上社交电商的转型。

根据京东方面介绍，目前京喜已布局全国100个产业带，基于产业带提供“工厂直供”商品。京喜已推出了“产业带扶持计划”，将对经平台认证的优质工厂型商家提供额外的专项扶持。

在新品方面，“京东小魔方”作为京东新品首发阵地，将和品牌推出更多新品。未来3年，京东将累计发布1亿种新品及C2M（反向定制）产品，其中创新含量高的品类占70%以上。