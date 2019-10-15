报告称谷歌仍主导美国搜索广告市场，亚马逊超越微软后劲更足

北京时间10月15日晚间消息，据国外媒体报道，市场研究公司eMarketer今日发布报告称，谷歌仍主导着美国搜索广告市场，但在未来数年，亚马逊将逐渐蚕食其市场份额。

eMarketer预计，今年美国搜索广告市场规模将达到551.7亿美元，同比增长近18%。其中，谷歌将占据73.1%的市场份额，营收规模为403亿美元。

相比之下，亚马逊今年的搜索广告营收有望达到70.9亿美元，同比增长近30%，市场份额为12.9%。报告还称，到2021年，亚马逊市场份额将增加到15.9%，而谷歌则降至70.5%。

当前，谷歌和亚马逊都是反垄断机构的重要目标。例如，在美国，谷歌因进入旅游和求职领域而招致批评。

eMarketer数据显示，亚马逊去年超越了微软，成为美国第二大搜索广告平台。在谷歌和亚马逊之后，微软、Verizon Media和Yelp分列第三、第四和第五位，但市场份额较小。

eMarketer预计，今年微软在美国搜索广告市场的份将达到6.5%，而Verizon Media将达到2%，Yelp将达到1.8%。

近年来，亚马逊的广告业务增长迅速。eMarketer在报告中称：“民调显示，大多数产品搜索现在都是从亚马逊开始的，这导致这家排名第二的搜索引擎迅速壮大，并从规模更大的竞争对手那里抢走了市场份额。”

去年，亚马逊的广告部门对其品牌进行了简化，将广告业务统一为“亚马逊广告”（Amazon Advertising）。为了进一步扩大广告业务，亚马逊还测试了一种名为“Amazon Attribution”的解决方案，试图让客户了解亚马逊广告和其他渠道相比独有的优势，尤其是在搜索、展示和视频广告方面。

今年5月，亚马逊还从Sizmek手中购买一个广告服务器和一个动态创意优化部门，旨在帮助广告商投放广告，衡量有效性，并提供个性化广告。本月初，亚马逊还举办了一场名为“Adcon”的活动，展示其不断增长的广告产品目录。