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华为杨超斌：5G没有杀手级的应用，只有杀手级的体验

2019-10-15 21:12:17来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：骑士评论：

短短6个多月，全球已有40多家运营商宣布5G商用，发展之快令人咂舌。那么5G杀手级应用到底是什么？华为5G产品线总裁杨超斌的回答是，“没有杀手级的应用，只有杀手级的体验”。

“关于5G杀手级应用的争议和讨论，在5G标准定义之初就已不绝于耳。4G伊始，也无人料到移动支付、共享经济、视频直播等成为流行趋势。回顾移动通信时代，每一个代际的持续健康发展，其对应的网络能力是基本条件。5G时代，我们要向客户兑现‘较4G时代10倍的速率、30倍的容量和1/10的时延’，当这些能力成为5G网络的标配时，我们相信自然会有丰富的应用从网络上生长出来。”他在第十届全球移动宽带论坛（MBBF 2019）期间的媒体圆桌上这样说道。

同时，他还分享了近半年来瑞士5G网络的进展。虽然瑞士有严格的功率限制，但是华为和Sunrise通过产品组合和创新，包括超级刀片站（Super Blade Site）、Massive MIMO以及杆站（Book RRU）等产品在不同场景的部署，实现了在瑞士全国300多个城镇的5G网络覆盖。在城市核心区域，Sunrise的5G单用户速率高达2Gbps；在乡村区域，Sunrise 5G网络覆盖的农场可以进行8K视频直播，实现异地音乐合奏，极大丰富了郊区人口的生活。

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关键词：华为5G

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