苹果开始在印度生产iPhone XR，产品有望出口欧洲

北京时间10月15日晚间消息，据国外媒体报道，富士康已开始在印度生产iPhone XR，晚些时候还会生产iPhone 11。这一举措将降低iPhone制造成本，但苹果并不准备降价。

该报道称，经过数周的试产，富士康位于印度钦奈（Chennai）附近的工厂已开始全面生产iPhone XR。

今年4月曾有报道称，富士康数周内将在印度试产iPhone。当时，富士康并未说明将生产哪些型号的iPhone。随后有报道称，富士康将在印度生产iPhone XR和iPhone XS，并计划于8月出货。

但知情人士称，由于仍在等待印度政府的批准，富士康的生产计划被推迟。而印度媒体今日报道称，富士康在印度的生产线已经开工，开始生产iPhone XR，将来还会生产iPhone 11。至于是否包括iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，目前尚不清楚。

根据之前的报道，印度生产的iPhone并不完全针对印度市场。据报道，苹果还计划将印度生产的一部分iPhone出口到其他市场，如欧洲。

由于印度的法律支持在设备中使用本地来源的零部件，苹果通过将生产转移到印度可以为iPhone XR节省约20%的生产成本。但报道称，苹果并不打算降低iPhone在印度的售价。

在富士康之前，纬创已在其班加罗尔工厂为苹果生产iPhone 6s、iPhone SE和iPhone7等老款机型。基于出货量，苹果当前在印度智能手机市场的份额仅约为1%，主要因为iPhone过高的价格令印度消费者望而却步。

另外，到目前为止，苹果尚未在印度开设自己的零售店。多年来，苹果一直计划在印度开设自家零售店，但由于印度政府规定外资持股超过51%的单一品牌零售商，其产品国产化至少要达到30%，因此苹果在印度开设零售店的计划一直被搁置。

但今年8月，印度政府份修改了相关政策。根据最新的政策规定，单一品牌零售商销售“先进技术”产品，在前三年内可以不满足30%国产化的规定。为此，本月初有报道称，苹果已选定在孟买Maker Maxity购物中心开设其在印度的首家苹果零售店，预计将于明年9月开业。

除了苹果这家客户外，富士康还在印度代工其他一些手机品牌，如小米。据悉，富士康印度小米生产线单月产能为300万台，几乎是iPhone年产能的3倍。富士康今年8月曾表示，将在印度新建两座组装工厂，并对当前工厂进行扩建。