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Libra协会高管：天秤币正式推出时会员可达100家

2019-10-15 22:38:12来源：新浪科技作者：李明责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间10月15日晚间消息，据国外媒体报道，Libra（天秤币）协会首席运营官（COO）贝特兰·佩雷斯（Bertrand Perez）今日表示，许多银行和金融机构对Libra项目感兴趣，预计在正式推出Libra时，会员数量可达到100家。

Libra项目由Libra协会来管理和运营，该协会最初包括27家创始成员。但近日，Paypal、Visa、Mastercard、eBay、Stripe和Mercado Pago已宣布退出Libra协会。

对此，佩雷斯今日在接受采访时表示，许多公司，包括银行和金融机构在内，都对加入到Libra项目感兴趣。佩雷斯说：“Visa和Mastercard都只有一家，我不能说我们有了它们的等量替代品。但我可以说，在金融和银行领域，我们将获得一些知名企业的支持。”

佩雷斯没有透露这些感兴趣公司的名称，但他表示，Libra协会将在未来几个月内宣布其会员资格。

此外，佩雷斯还表示，Facebook最初计划在明年上半年推出Libra。但如今，为了遵守相关法规，该日期可能有所调整。他说：“对于这么大的一个项目，以及我们的伟大愿景，推后或提前几个季度推出，并不会带来根本性的变化。”

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关键词：FacebookLibra

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