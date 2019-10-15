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谷歌发布Pixelbook Go笔记本：回归传统机身

2019-10-15 22:49:03来源：新浪科技作者：-责编：沧海评论：

新浪数码讯10月15日晚间消息，一年一度的谷歌新品发布会在美国纽约召开，谷歌正式发布了Pixelbook Go笔记本，继续采用ChromeOS系统。起售价649美元。

外观上没有再延续之前的二合一设计，而是采用了传统笔记本的开合方案。有两种配色，分别是黑色和粉色。

▲13寸机身，续航可以到12小时

Pixelbook Go搭载了一块13.3英寸的16：9触摸屏。处理器有英特尔酷睿m3、i5和i7三种配置，8GB或16GB内存，64GB/128GB/256GB三种存储空间，带有双扬声器和两个USB-C接口以及一颗200万像素的前置摄像头。继续采用ChromeOS系统。

▲起售价649美元（约合人民币4595元）

从图片上看，Pixelbook Go键盘感觉和第一代Pixelbook有些类似，在左下角还有一个Google Assistant专用按键。官方称续航为12小时。

Pixelbook Go对于前置扬声器做了一些改良，前置两个麦克风，一个200万像素的前置摄像头，内置Titan C芯片，标准WiFi接口和蓝牙。

售价部分，Pixelbook Go起售价649美元（约合人民币4595元）

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关键词：谷歌PixelBook Go

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