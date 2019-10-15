专访杨超斌：华为5G发展未受美国打压影响，做好产品助力欧洲客户成功

仅仅一年时间就进入到规模商用期，“5G加速前行”可谓实至名归。以此为主题，第十届全球移动宽带论坛（MBBF 2019）今日在瑞士苏黎世开幕。在大会期间的媒体圆桌上，华为5G产品线总裁杨超斌面对媒体关心的问题，分享和解读了5G产业发展的一些事实。

5G发展未受美国打压影响

“今年5月初，我在北京的媒体见面上分享了一些数字，华为商用合同40多个，发货数10万模块（5G Massive MIMO AAU）。目前我们的最新进展是，商用合同已达到60多个，发货数达40万模块。”杨超斌针对媒体最关心的华为5G到底有没有受到美国政府打压影响如是说道。这些合同中，32份来自欧洲、11份来自中东、10份来自亚太、7份来自美洲、1份来自非洲。

“华为在数十年前，就采取多供应商的业务连续性保障策略。所以我可以再次自信的告诉大家，华为5G的产品性能不能受影响，客户交付也不会受到影响。我们感谢选择了华为的国家和客户，我们将坚定不移的以更加创新的5G技术和解决方案，帮助运营商更快、更好地部署网络，回报我们的客户和广大的消费者。”他的回应掷地有声。

华为创始人、总裁任正非此前在接受外媒采访时表示，8、9月份华为着力对新的版本切换进行磨合性实验，大概每月生产5000个基站，到10月份以后就可以量产5G产品了；其今年的5G基站产量是60万个，明年是150万个。他还表示愿意将5G技术授权给美国公司，买家只需支付一次性费用，就能永久使用华为现有的5G专利、许可、代码、技术蓝图和生产技术诀窍。

另据C114了解，在标准专利方面，这家公司共计向3GPP贡献了超过2.1万族5G NR提案，占比超过20%为全球第一，换算为A4纸厚度有10米之高。过去十年中，华为至少花费了20亿美元用于新一代移动连接技术的研发，如果出售，整个5G技术组合的价值可能高达数百亿美元。

杀手级应用源于杀手级体验

自今年4月韩国三大运营商同步宣布5G商用以来，短短6个多月，全球已有40多家运营商宣布5G商用，发展之快令人咂舌。那么5G杀手级应用到底是什么？杨超斌的回答是，“没有杀手级的应用，只有杀手级的体验”。

“关于5G杀手级应用的争议和讨论，在5G标准定义之初就已不绝于耳。4G伊始，也无人料到移动支付、共享经济、视频直播等成为流行趋势。回顾移动通信时代，每一个代际的持续健康发展，其对应的网络能力是基本条件。5G时代，我们要向客户兑现‘较4G时代10倍的速率、30倍的容量和1/10的时延’，当这些能力成为5G网络的标配时，我们相信自然会有丰富的应用从网络上生长出来。”他阐述道。

同时，他还分享了近半年来瑞士5G网络的进展。虽然瑞士有严格的功率限制，但是华为和Sunrise通过产品组合和创新，包括超级刀片站（Super Blade Site）、Massive MIMO以及杆站（Book RRU）等产品在不同场景的部署，实现了在瑞士全国300多个城镇的5G网络覆盖。在城市核心区域，Sunrise的5G单用户速率高达2Gbps；在乡村区域，Sunrise 5G网络覆盖的农场可以进行8K视频直播，实现异地音乐合奏，极大丰富了郊区人口的生活。

此外，在回答C114关于2G/3G退网的问题时，他表示，5G今年已经开始规模商用，目前已经有136款终端，2020年终端数量将会超过500款；预计2020年5G用户数将超过2亿，2021年将会超过5亿。随着5G部署规模的不断扩大，预计未来几年重耕2G/3G频谱的现象将越来越多，比如欧洲现在就在重新利用2.1GHz频谱。

5G FWA将提升家庭宽带连接数及体验

ITU的统计数据显示，全球20亿家庭中，有接近一半还处于未联接状态，且80%的家庭接入速率小于100Mbps。

“我们通过在多个运营商的网络验证中发现，5G可以提升相比4G 20-30倍的小区容量。因此，对于光纤无法接入以及铜线无法升级的区域，5G FWA将是无线家庭接入进行快速部署、快速收回投资的最理想的方式。”杨超斌表示。

他举例称，在欧洲，因为土地是私有的光纤很难接入。5G技术让移动宽带的速率媲美光纤，成为郊区家庭宽带接入的理想选择。欧洲计划在2020年实现50%的家庭宽带接入，5G将在其中发挥关键作用。

积极探索5G应用广阔蓝海

5G技术所具有的大带宽、高速率和低时延等特性，将5G的应用扩展到多种领域，包括车联网、智能工厂、高清直播、智能医疗和智能港口等。而5G的价值也将通过赋能千行百业来实现。

杨超斌分享道，在新媒体领域，采用5G网络和CPE终端代替卫星直播车，不仅可以保证4K/8K的高清直播体验，并且也可极大降低直播成本；在智能操控领域，5G使能的远程挖矿成为代替人力在恶劣环境中作业的新型工作方式；在智能医疗领域，通过5G网络进行救护车上的远程急救会诊，变成了患者生命的延长线，而5G诊疗室的远程会诊，也将为解决医疗资源不均衡作出贡献。

“我们看到的应用只是冰山一角，在全球范围内，运营商已经联合各个行业进行了积极的探索，5G技术使能的应用也都层出不穷。随着5G网络在全球的规模部署，相信5G技术将会应用到更多行业、更多领域，并真正走向商业成功。”他展望道。

Sub-6GHz已成5G部署首选

Sub-6GHz频段目前已经成为全球绝大多数运营商部署5G网络的首选。杨超斌表示，在全球产业链的共同推动下，该产业链最为成熟，全球已发布的40张5G商用网络中有36张部署在Sub-6GHz；该频段也最能发挥出5G大带宽、高容量的优势，极大降低5G建网的比特成本。

与此同时，所有频谱都可向5G演进。他指出，面向未来5G行业数字化的大容量需求，发掘中频新频段（5975-7125MHz）成为一个新的选择。在该频段连续大带宽的获取，也将构筑和C-band同样的容量和比特成本优势。

某些运营商拥有的存量FDD频段向5G的演进，也可以成为5G网络部署的一个选择，且FDD频段在覆盖上更有优势。毫米波因其天然的波长短、穿透能力差、容量高等特点，将成为5G FWA的最佳选择，为无法铺设光纤的农村区域提供低成本、易部署、投资收效快的一站式解决方案。

做好产品最重要安全问题需要共同努力

路透社报道，德国已经敲定了5G移动网络建设的规则，其中并未排除华为，这与美国的决定相左。德国运营商全都是华为的客户，并且这些运营商此前发出警告称，禁止华为将使5G网络的推出延误数年时间，并且增加数十亿美元的部署成本。

对此，华为5G产品线总裁杨超斌在答媒体问时表示，华为全球签署的5G商用合同中有一半左右来自欧洲，说明在5G上其与欧洲运营商之间保持了2G/3G/4G时代那样非常良好的合作伙伴关系。而华为作为供应商，最重要的是做好产品，来助力欧洲客户的5G成功。

“5G的安全问题不是华为一家公司的事情，而是整个产业界面临的共同挑战。”他还指出，首先，5G安全架构是分层分域的一个生态系统，不同层、不同域的责任主体不同，应用开发商/业务运营商、终端厂商、设备厂商、网络运营商都需要为各自的领域安全负责。另一方面，大约五年前，业内就开始论证移动设备领域引入专门安全认证规范的问题。在今年，华为和3GPP等业内公司共同制定的SCAS安全架构标准已在9月完成并发布；同时，GSMA等与行业内各合作伙伴共同制定的统一的安全认证规范NESAS也已经发布。

“我们始终认为，安全问题是一个技术问题，并愿意和全球各组织、政府和业界伙伴共同探讨如何通过技术手段为企业和用户的安全保驾护航。”他说。