一加7T：最好的90Hz硬屏和用了就回不去的流畅体验

今年上半年，一加一共发布了两款手机，一款是堪称现象级市场表现的一加7 Pro，另外一款则是3000元档综合能力非常靠前的一加7。

作为一款定位于高端旗舰的产品，一加7 Pro在各方面都表现出了顶级的水准。尤其那块官方叫做「Fluid AMOLED（流体屏）」的屏幕，拥有超高的屏占比的同时，其90Hz刷新率也成为了之后一段时间大家讨论最多的一个点。

相比一加7 Pro，一加7在核心硬件层面上并没有被拉开太大的差距，骁龙855、UFS3.0、索尼IMX586等等这些配置也都出现在了它的身上，不过由于缺少了90Hz屏幕刷新率的加持，其所受到的关注度显然没有前者来的高。

大概一加自己也没有想到，90Hz屏幕刷新率这一特性会引发如此广泛的讨论，并且成为了评价一款手机屏幕是否足够出色的「新标准」。而这，也是此次一加7T重点升级的一个地方。

依旧水滴屏，不过带来了90Hz刷新率

就正面直观视觉效果而言，一加7T和一加7几乎没有区别。其依旧采用了水滴屏的全面屏解决方案，并没有选择和一加7 Pro一样的升降结构，不过依旧有着很高的屏占比。另外在顶部「水滴」区域的处理方面，「水滴」和屏幕边缘通过弧度连接在一起，看起来也比较和谐。

虽然看上去区别不大，不过参数规格上一加7T做了非常明显的提升。它配备了一块6.55英寸20∶9的Fluid AMOLED 90Hz流体屏（屏幕尺寸比一加7稍大一些），分辨率为2400×1080，402PPI，表面覆盖有2.5D康宁大猩猩玻璃。

值得一提的是，一加7T的这块屏幕采用了全新一代AMOLED发光材料，官方称其短波蓝光减少了40%，并且通过了德国莱茵眼睛舒适度认证。另外，它还支持HDR10和HDR10+的视频格式，也是目前为数不多支持HDR10+的手机产品。

重点来说下一加7T的90Hz屏幕刷新率。默认情况下，它的屏幕刷新率为90Hz，当然，你也可以在显示设置中，手动选择60Hz。相对60Hz刷新率，90Hz刷新率在你左右滑动屏幕或者刷微博的时候能够明显感觉到更加跟手，用过之后很难再回去。

不过虽然都是90Hz屏幕，优化不同，反应到体验端的感受多多少少也会有所区别。一加对一加7T的屏幕感知触控和屏幕绘制过程都做了重新修订，进一步缩短了每个滑动操作的响应时间。实际操作感受是，它的屏幕在滑动时更加「干脆」。

90Hz屏幕除了会给日常应用体验带来比较明显的提升，游戏方面也同样如此。在之前的一加7 Pro上，一加就宣布QQ飞车适配了90Hz模式，一加7T在QQ飞车之外，也会陆陆续续支持和平精英、王牌战士、堡垒前线、量子特攻、穿越火线、笑傲江湖等游戏。

有关90Hz在游戏应用方面这里多说两句。由于高帧率模式下对于手机本身的续航以及散热要求也更高，从游戏厂商的角度出发，考虑到更多玩家的使用体验，在开放高帧率这件事情上都比较谨慎。

所以我们可以看到的是，虽然硬件层面上一加7T已经能够提供足够的支撑，但也只支持了目前市面上玩家基数比较大的几款手游。未来随着越多配备90Hz屏幕的手机产品推向市场，这个情况应该会有所改变，不过这个进程还是需要更多上下游厂商共同来推动。

和目前大多数旗舰手机一样，一加7T也取消了3.5mm耳机接口，不过它配备了支持杜比全景声的双扬声器，并且在机身顶部做了比较大的扬声器开孔，响度足够大，在利用外放打游戏的时候，即便手掌遮挡了底部扬声器，也依旧能够获得不错的声音效果。

其它方面，其配备了全新的Haptic振动马达，实际表现比一加7有了一定提升。另外，这次一加7T也采用了新一代屏幕指纹方案，识别准确度以及解锁速度上都有着不错的表现。

圆环状相机，AG玻璃后盖

机身背部是一加7T比较有特点的部分。其一共有冰际蓝和冰川银两种配色可选，文章中展示的是我个人比较喜欢的冰际蓝版本，实际颜色效果要比一加7 Pro的星雾蓝稍浅一些。

在vivo NEX 3系列以及华为Mate 30系列之后，一加7T成为了近期第三款采用圆形后置相机设计的手机产品，这也是其和一加7外观方面非常明显的不同之处。

虽然以上几款手机均采用了圆形后置相机设计，但在摄像头的排列方式上还是有着一定区别。一加的做法是将三颗摄像头横向排列，同时把闪光灯同样放到了圆环区域内，尽可能减小了后盖区域的开孔数量，机身整体性要相对好一些。

就直观视觉效果而言，由于其整体开孔面积更大，可能第一眼看上去多多少少会有一些不习惯，不过时间久了其实感觉还好。至于为什么会这样做，也并不难理解。

摄像头数量上来之后，继续采用横向排列或者纵向排列的方式，不仅会影响到后盖的整体观感，使用过程中误触摄像头的几率也更大。可以想象，Nokia 9 PureView将摄像头纵向排列，可能后盖中央位置基本没有其它空间了。

这时候圆形设计的好处就比较显现出来了，其提供了横向以及纵向两个方向的空间，你可以把摄像头充分的放在这个区域内。而如果沿用之前主流的排列方式，其实观感上反而不如圆形设计看起来舒服。

除了相机部分，一加7T在后盖的工艺处理上也和一加7有所不同。这次它采用了和一加7 Pro星雾蓝一样的雾面玻璃后盖，用到了第四代AG玻璃工艺处理，手感非常非常细腻。

与此同时，在光照条件下，它也能够表现出很棒的质感。当然，雾面玻璃还有不易沾指纹的特性，对于很多爱干净的用户而言也是比较友好的。

外观之外，一加7T比较值得一提的就是手感了。虽然机身内部塞进了综合性能表现更加强大的骁龙855 Plus，但机身厚度却控制在了8.13mm，加之重量控制在了190g这样一个如今看来非常「轻」的水平，其手感表现在近来上市的手机产品中是数一数二的。

4800万主摄之外，新增了超广角和长焦镜头

自拍方面，一加7T的前置摄像头和一加7保持一致，依旧配备了一颗1600万像素的前置摄像头，索尼IMX471传感器，f/2.0光圈，支持人脸解锁以及AI美颜自拍等功能。

主要升级的是后置相机部分。一加7的后置相机为4800万像素主摄像头+500万像素景深镜头，没有超广角镜头让它的可玩性有所降低，不过到了一加7T这里得到了补齐。

它的主摄像头为4800万像素，索尼IMX586传感器，f/1.6光圈，同时支持OIS光学防抖和EIS电子防抖；超广角镜头为1600万像素，索尼IMX481传感器，f/2.2光圈，视角度117°；长焦镜头为1200万像素，三星S5K3M5传感器，f/2.2光圈，支持2倍光学变焦。

值得一提的是，这次一加为一加7T带来了视频超级防抖功能（基于超广角镜头），你可以在相机界面手动开启，实际防抖效果非常棒。与此同时，微距和超广角视频拍摄的加入，也让它的相机可玩性有了进一步提升。

以下为实拍样张，未经任何后期处理，一起来欣赏下：

2倍变焦

超广角

超广角

微距

超级夜景

超级夜景

有关一加7T的超级夜景模式这里多说两句。从我们实拍的样张效果来看，它的夜景模式调校并不是「傻亮」，而是在保证画面亮度足够的情况下，尽可能还原了被拍摄物体真实的颜色效果，同时细节保留也表现出了比较不错的水准，实际输出的样张效果质感很强。

骁龙855Plus，Warp闪充30T

核心硬件配置方面，一加7T不出意外地升级到了骁龙855Plus，标配8GB LPDDR4X四通道运行内存，机身存储提供128GB和256GB UFS 3.0两个可选项。

骁龙855Plus大家也比较熟悉，对比骁龙855，其CPU部分变化不大，主要升级了GPU方面的表现，性能有了15%的提升，同时支持Elite Gaming，在游戏场景下的表现要比骁龙855综合表现更好。

跑分方面，一加7T的安兔兔成绩为482770分，鲁大师成绩为397939分，Geekbench单核成绩为3625分，多核成绩为11364分，能够流畅运行目前市面上主流的大型手游。

系统方面，一加7T也是首批适配Android 10版本的机型，其搭载了全新的氢OS 10.0。在这个版本下，一加对常用的动画和交互场景进行了优化，带来了侧滑返回的全面屏手势操控，并且升级了「禅定模式」，现在该模式支持设置时长以及一键分享「禅定」成就等功能。

除了以上这些，氢OS 10.0还新增了语音助手「小布」，除了常规的语音能力外，一加重点强调了其在车载场景下的应用，它可以智能推送实时路况信息。官方称，其车载场景唤醒率可以达到93%，即便有外部音乐和导航的干扰下也依然可以达到超过90%的识别准确度）。

续航方面，屏幕尺寸增加之后，一加7T的电池容量也由一加7的3700mAh提升到了3800mAh。在90Hz模式下，坚持一天的正常使用没啥问题。

另外，这次一加为其配备了充电速度更快的Warp闪充30T充电技术(5V/6A)。根据我们的实际测试，其5分钟可以从1%电量充至12%，15分钟可以充至36%，30分钟可以充至72%，充至满电只需要60分钟。

3000元档「最值得」入手的手机

虽然名义上，以「T」字结尾的一加7T是一加7的升级款，但从外观到核心硬件配置，它几乎相当于进行了全面的重新设计，这样的改进幅度在中期改款以及相关衍生产品中其实并不多见。

90Hz刷新率屏幕、Warp闪充30T、基于Android 10所打造的氢OS 10.0、骁龙855Plus、USF3.0等等诸多特性的到来，让一加一直以来强调的「Fast and Smooth（轻快流畅）」在一加7T上再一次得到了完整体现。

与此同时，它也依旧延续了上代产品的全面性，全功能NFC、新的线性马达、更快的屏幕指纹、支持边玩边快充的Warp闪充30T，在表现足够全面的同时，又有着非常多亮点。

除了以上我们提到的这些，非常薄的机身厚度和目前已经不多见的190g重量，搭配全新的AG工艺处理，一加7T的手感也有了明显的进步，这也直接提升了手机本身的可用性。

综合来讲，作为一款旗舰产品，一加7T无论是性能表现还是工艺处理上，在价位段产品中都处于比较靠前的位置，用3000档新标杆来描述它也并不为过。

最后价格方面，8GB+128GB版本一加7T为2999元，8GB+256GB版本为3199元，将于10月15日开启预约，10月22日正式开售。哦对了，一加还为其提供了我个人非常喜欢的芳纶纤维（凯夫拉）保护壳，如果你对一加7T比较感兴趣，可以考虑入手。