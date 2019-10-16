一文看懂谷歌2019秋季硬件发布会：Pixel 4/XL手机、Pixel Buds 2耳机...

10月15日晚间消息，谷歌公司（Google）今日在纽约召开秋季新品发布会，推出旗下新款智能手机Pixel 4系列手机，Google Pixel Buds耳机，Pixelbook笔记本等新品。

这是一次硬件大会，谷歌几乎更新了自己全线硬件产品。

第一个登场的硬件是谷歌耳机

Google Pixel Buds是谷歌自家的无线耳机，其地位大致等于苹果的AirPods。谷歌硬件带头人Rick在台上介绍这安耳机，他希望这是一款能一直戴着的产品，这代Pixel Buds是真无线设计的入耳式耳塞，左右分开，佩戴感提升，接收距离能“达到一个足球场那么远”。波束成形麦克风可提高语音通话质量。耳机本身续航4小时，加上耳机盒，总计续航能到24小时。

Pixel Buds无线耳机

Pixel Buds可以隔离一部分噪音，但是有一个“空间通风孔”，又可以让外界空气进入，这使它们更加舒适。

当然这耳机的目标不只是音质什么的，Rick希望它是手机本体的延伸，作为手机的“耳朵和嘴巴”，跟人类近距离通信，有了它，能帮你实时翻译（运算部分还是在手机上）。

续航能力可达24小时

这款耳机定价179美元，价格介于普通版AirPods二代（159美元）和无线充电版AirPods二代（199美元）之间。

从隐私到环保

新耳机价格宣布完毕，Rick谈论了“隐私”，随后谈到了Titan的安全性（谷歌专为安全而生的硬件）。他谈到Pixel手机中的Titan安全芯片，可以通过询问删除自己智能助手数据的功能。

“一切设计都考虑到了隐私。”——这话看起来是说给前一阵被之一Siri数据分析的苹果公司的。

“我们相信Google有能力和责任来进行系统变革。” 在发布了一款新耳机后，谷歌就这么突然起调到了社会责任层面，他宣布Google将在制造业地区的可再生能源项目中投资1.5亿美元。他是想表达：对用户来说，当您选择从Google购买硬件产品时，就是给可再生能源贡献了自己的一分力量。

环保刚说两句，舞台上走来一位名为Ivy Ross的大姐（谷歌副总裁）又讲起了设计，“设计的核心是为人们解决问题“。她认为在许多情况下，设备都是用非清洁能源制造的，这些能源或材料又都是由珍贵的矿物中制造来，但谷歌为了制造清洁/可持续性发展硬件，将为自己的智能家居产品Nest系列采用再生塑料。

谷歌的游戏手柄

就连他们的游戏手柄，都能跟环保搭上关系。你买了这游戏手柄，就能用Stadia（谷歌的云游戏平台）玩游戏，就意味着您无需购买最终会被掩埋的游主机。

呃…… 她说的好像很有道理啊。

谷歌笔记本Pixelbook Go

Ross大姐开始讲笔记本。先夸了两句以前的Pixelbook的设计，展示它获得的过的设计大奖来铺垫一下。之后谈起来这代新品Pixelbook Go，运行谷歌的Chrome OS系统，底部是波浪形。材料由镁制成，有黑色和粉红色。（Google称其为“纯黑色”和“非粉红色”）。

Pixelbook Go

“我们发布了Pixelbook Go。该设计与镁一样独特，可以让我们进行色彩处理。”新的波浪状底部比Pixelbook易于握持，重量更轻，电池容量增加了15%。有“绝对黑（just black）”和“不怎么粉（not pink）”，两种配色，哦哦，这名字很谷歌。

笔记本底部是波浪式设计

这笔记本定价649美元，未含税约合人民币4595元，要说不算太便宜，Chrome OS系统要靠网络运行，所以大陆用户暂时无法使用。

音箱等一大票智能家居产品

“其他厂商都专注于独立设备，但我们的重点是全屋解决方案”，Rishi Chandra，负责Nest席勒智能家居产品的印度叔叔Rishi Chandra走上舞台，介绍谷歌的智能家居产品。

这就叫生态

他非常强调，谷歌打造的是“全家解决方案”而不是“独立设备”。国内的米家用户应该明白这是啥意思（就是一入坑就得买一套）。

Nest Mini音箱

Rishi宣布对Google Assistant（谷歌智能助手）进行更新，让开发者可以通过Works with Nest进行开发。谷歌会控制这个过程中的安全性，这也是智能家居产品不能不提的话题。

新一代Nest Mini

然后他发布了Nest Mini智能音箱，定价49美元，外观跟上代一样。低音是以前的2倍，添加了第三个麦克风，在嘈杂的环境中跟用户交流会更好。专用的机器学习芯片，让Google Assistant运行更快。

另外还有Nest Aware家用云套餐，每月6或12美元。该功能可以在主人出门在外时监视家里发生的事，例如烟雾警报器。

Nest Aware定价

Nest环境监测器现在可以监测到烟雾和一氧化碳警报，如果发现报警了，可以远程致电紧急联系人员协助解决。

Nest Wifi和信号扩展器

智能家居产品还有Google Wifi路由器，还有他的拓展系统。谷歌声称网速提高了2倍，覆盖率提高了25%。

Nest路由器

谷歌手机也终于浴霸了

负责谷歌硬件的副总裁Sabrina Ellis走上台，我们终于等到了主角Pixel 4手机。

Sabrina说，新品的“拍照功能”是你在其他任何手机上都找不到的。浴霸外观已经毫无悬念了，但她先从手机面部解锁谈。谷歌做了一个叫Motion Sense的系统，当你拿起手机时，Motion Sense就会做准备。手机到眼前，已经解锁了（大致就是让面部识别预先启动吧），所以Pixel 4是“最快的安全面部解锁”。

Pixel 4到来（图片来自theverge）

Motion Sense系统不止可以用于识别面部，还可以实现手势操作，允许用户在手机旁边向左或向右挥手即可切换歌曲，在手机上方挥手可以暂停歌曲播放或者静音手机。

Motion Sense系统

这功能三星几年前就有，前一阵华为Mate30也有，谷歌当然不会做个简单的硬件，他们让机器学习加入日常活动，教手机忽略无意的手势。电话这样会学得礼貌些。

Motion Sense可用于手势操作

当然涉及到机器学习就必须补充一句隐私：“您可以随时打开或关闭Motion Sense，所有处理都在手机上本地完成。数据从未保存过，也从未与其他Google服务共享。”

谷歌没有太多介绍手机硬件，也没干跑分这么low的事，而是说起了人工智能，就是Google Assistant谷歌助手，这手机没有home键，挤压底部就能启动它。

人工智能才是Pixel的灵魂

谷歌还宣布自己的语音助手现在可以在设备上许多日常请求，并且可以自动删除活动数据。如果用户需要，还可以要求当天删除数据——还是针对苹果Siri数据分析那事说的。

不忘提一句安全（图片来自theverge）

另外是一些细节功能演示，比如新的录音机App可利用语音识别，然后让AI加入，给声音转录成文字。在飞行模式时候也行，这说明转录是在离线状态下进行的，谷歌助手在本机上都不需要网络就能完成转录，非常强大（此时玩命打字的我就非常需要这个功能）

录音转文字，演示速度非常快

注意右上角，是在离线状态完成的

Pixel 4配备了5.7英寸19：9高宽比OLED显示屏，分辨率为FHD+，而Pixel 4 XL屏幕尺寸6.3英寸，分辨率QHD+也是OLED显示屏，像素密度高达533ppi。然后他们夸了几句自己手机的OLED屏幕，Pixel 4也90Hz了，这是下午刚刚在国内发布的一加7T手机最大卖点。

手机机身采用了铝材质中框以及玻璃后壳，有三种颜色”真的黑（Just black）“，”十分白clearly white“，”还有“真橙色（so orange）”。

这手机不锁运营商，美国每个运营商都可用，在米国这并不多见。定价799美元，价格不低。

然后终于说到了浴霸镜头，谷歌以前终于采用了双摄像头配置，包括一枚主摄像头和一枚长焦镜头。

实际上，谷歌在很早之前就做自己的手机，那时候他们对硬件不这么吝啬的，因为那是拼硬件的时代。

最初谷歌手机叫Nexus One，2010年1月推出的一部3G手机，那时候他们采取的是拉上以为合作伙伴一起干的模式，Nexus One就是HTC做的，那是HTC最好的年华，他们曾经在2010年前后在美国市场占有率位居第二；后来，谷歌也拉上过三星等厂商做Nexus，那时候Nexus的意义是谷歌为安卓阵营的众多厂商打个样，告诉他们旗舰安卓能到个什么水准。

后来谷歌变成了一个脱离低级趣味的厂商，不在执拗于硬件本身了，Nexus也改名叫Pixel，谷歌强调这部手机是自己设计的，而不再提合作伙伴。Pixel成了真正的亲儿子，它仍旧是打样的存在，但此时谷歌希望通过这部手机传递的是原汁原味的Android系统，以及自己那套生态服务/AI智能助手等等，为了这个目的，前几代Pixel的摄像头甚至还是单摄，但谷歌硬是通过自己的智能算法，让这颗单摄打别人家的双摄，还丝毫不落下风甚至在DXOMARK的拍照评分中还能名列前茅。他们就是通过这些告诉别人：看看，这就叫科技。

回到今天的产品，Pixel 4和Pixel 4 XL的主摄像头都是1220万像素，f/1.7光圈，长焦镜头1600万像素，f/2.4光圈。两颗镜头都有光学+电子防抖，夜景模式一句Night Sight夜景模式依旧犀利，现在又加入了星体摄影模式，就是国内手机厂商谈说很久的手机拍银河。

目前这功能还没完全调试完毕，谷歌承诺会进行软件更新以增加夜间拍摄的动态范围。

总结：AI串联谷歌全家桶

今年的谷歌秋季发布会，比往年都晚了一些（之前几年都是10月第一周），但对自家旗舰手机的保密工作，谷歌仍旧是一如既往的特立独行：根本不保密。在发布会之前几个月，关于Pixel 4的各种信息就已经遍地都是，到了后期，谷歌也干脆不保密了，甚至自己放出了一些宣传片，公告用户我们的新旗舰会有浴霸镜头设计，手势操作什么的，让那些爆料中间商无法赚差价。

发布会现场，果然，Pixel 4系列如期而至，外观就是那个比苹果还方正的浴霸镜头，谷歌终于舍得给自己亲儿子加一个长焦镜头。但在功能调教依旧很突出自己的软件优化水平，无论是录音转文字，还是拍星星的Pixel 4，无非都是说我谷歌能低配硬件吊打你们的旗舰，原因都是因为系统和人工智能的帮忙，而后者才是谷歌的核心竞争力。

这种竞争力（人工智能）也贯穿在谷歌的每款产品里，音箱，笔记本，还有那套智能家居系统无不是如此。谷歌虽然没提“生态”，但谁哪个厂商不想承包了人类所有生活情景呢？