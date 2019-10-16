苹果发布全新头戴式耳机Beats Solo Pro

苹果旗下品牌Beats现已推出全新耳机Beats Solo Pro，支持Hey Siri，支持苹果音频共享功能，并具有主动Pure ANC降噪。

Beats Solo Pro带来了新的简洁外观，融合Beats EP和Beats Studio的特点，同时保持了以前Beats Solo系列的耳罩设计。这款新耳机还拥有3大新功能：

• 经过重新设计的耳罩可实现主动降噪

• 可以通过切换模式监听到环境噪音

• 折叠开关设计，展开为电源开启，折叠为电源关闭

Solo Pro同样拥有Beats专有Pure ANC降噪技术，苹果表示，Pure ANC将采用高级算法来连续监视和适应收听环境，并针对由头发，耳环，不同的耳朵形状和使用者的运动引起的声音泄漏进行调整。

Solo Pro增加了目前降噪耳机较为先进的Transparency透明度模式，启用该模式后，通过激活外部麦克风进行环境噪声监听过滤平衡，让用户无需暂停音乐，就能有效地接收外界声音。

Solo Pro内置苹果H1芯片，这款芯片首先出现在第二代AirPods中，随后也被Beats Powerbeats Pro采用。通过H1芯片，Solo Pro除了支持Hey Siri语音控制外，还能与所有W1和H1芯片的耳机（包括Solo Pro，Powerbeats Pro，Beats Studio 3 Wireless，Solo3 Wireless，Beats X和Powerbeats 3 Wireless）之间实现iOS 13音频共享。并且在共享时照样能开启Pure ANC和透明度模式。

在电池寿命方面，Beats承诺使用主动降噪或透明度功能时最多可播放22个小时音频。如果关闭这两项功能，续航可长达40小时。

Beats Solo Pro耳机使用附带的Lightning电缆充电，快速充电10分钟即可提供长达3个小时的播放。

Beats Solo Pro耳机售价299.95美元，美版现已可以预订，正式发售时间为10月30日。发布时提供六种颜色选择，包括黑色、象牙白色、灰色、深蓝色、浅蓝色和红色。