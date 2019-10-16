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英特尔2700万美元收购Pivot旗下软件业务

2019-10-16 6:24:51来源：新浪科技作者：唐风责编：嗜橙评论：

北京时间10月16日凌晨消息，英特尔周二表示，该公司已经同意以2700万美元的价格收购多伦多软件公司Pivot Technology Solutions（以下简称“Pivot”）旗下的一项软件业务。

英特尔表示，该公司将会收购Pivot旗下Smart Edge业务，这款软件可以帮助分割数据，并将数据存储在离用户更近的地方，从而使得计算设备可以更快地作出响应。该软件设计为基于英特尔的芯片运行，该公司生产的芯片是大多数PC的“心脏”，并因此而闻名于世，但英特尔现在的目标是将其出售给5G设备。5G是今年开始推出的下一代无线数据网络。

根据Pivot提交的证券监管文件，Smart Edge在2019年前6个月中并未产生多少收入，但折旧和摊销前亏损约为100万美元。Pivot的市值约为4300万美元，今年7月该公司在美国获得了一项Smart Edge技术专利。

英特尔预计将在第四季度完成收购Smart Edge的交易，该公司将5G视为一个机会，可以借此将其销售扩大到PC和数据中心这两个最大的业务领域之外。

在5G网络中，更多的数据将被存储于分散在基站和其他网络设备附近的计算机上，这在业内被称为“边缘计算”（edge computing）。与将数据存储在中央数据中心相比，预计边缘计算将可有助于视频等大容量文件更快地在用户屏幕上显示出来。

英特尔数据中心集团的网络计算部门总经理丹·罗德里格斯（Dan Rodriguez）发表声明称：“我们计划充分利用自己的技术和团队来加快边缘计算市场的发展。”

消息传出后，英特尔周二股价在纳斯达克常规交易中上涨1.96%，报收于52.65美元；Pivot股价在多伦多交易中上涨1.40%，报收于1.45加元。

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关键词：英特尔软件

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