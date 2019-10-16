微软Office套件现已支持苹果iOS 13深色模式

苹果在iOS 13和iPadOS中引入了深色模式，开启之后能够将系统和部分应用的UI切换至黑色，避免刺眼的白色主色调会环境光线不足时对人眼造成视觉疲劳，并可以延长电池续航。

早在8月份，微软已经宣布将为iOS的完整Office套件提供深色模式适配，并率先在Outlook中推出了对该功能的支持。原本该计划是准备在iOS 13正式版发布之前实现，不过看起来其中的工作并不像想象中简单，现在我们终于看到iOS版Microsoft Word，Excel，PowerPoint和OneNote加入了深色模式。

微软表示，随后包括SharePoint、Planner和To-Do等应用都会支持系统级别的深色模式。用户不需要在应用中另行设置，只要iOS 13中开启深色模式，这些应用会自动转变模式。

将深色模式添加到iOS上的Office应用并不是一个快速的过程。根据微软设计主管Jon Friedman的说法，微软在开发深色模式时必须「从头开始」，并努力确保设计效果「与单一调色板保持一致」。

随着iOS 13的发布，苹果已经完全开放深色模式的开发接口，方便软件开发者第一时间位自己的App适配了iOS 13深色模式，通过开放接口适配深色模式后可以达到与系统完美无缝衔接，随系统深色模式开关进行切换。