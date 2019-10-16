苹果无线充电涉侵权遭起诉，原告称小米也侵权

IT之家10月16日消息 据广州日报全媒体10月14日报道，一家名为“深圳市爱玛芯科技有限公司”（以下简称爱玛芯）的企业向苹果出具了专利侵权相关律师函，深圳市中级人民法院已经受理案件，知识产权保护机构也已跟进。

另据《每日经济新闻》报道，爱玛芯总经理向前表示，这项专利技术早在2012年的时候就已经申请了。申请成功后，专利细节已全部公开。他认为，苹果其实并没有掌握无线充电的核心技术，而是参照了该项专利。

据悉，8月12日，爱玛芯总经理向前在微博上发布了一份律师函。函件显示，爱玛芯委托广东腾晟律师事务所作为代理，起诉了苹果电子产品商贸（北京）有限公司，因苹果在官方网站及中国内地所有线下门店，涉嫌销售侵犯爱玛芯专利权的产品。

爱玛芯在律师函中表达了三个诉求：一是苹果公司官方网站立即停止销售侵权产品；二是在中国内地范围所有苹果线下门店下架侵权产品；三是在已销售的范围对专利权人作出相应赔偿。

向前称，苹果不是正面地向起申请授权，而是委托合作企业自格（深圳）倒过来告其专利无效。

向前还提到，除了苹果，小米最新发布的小米9以及无线充电宝都侵犯了爱玛芯的知识产权。但向前并未向小米方面发起诉讼，小米方面也暂未有相关消息。

对此，苹果公司暂未给出回应。