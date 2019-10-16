德国向华为5G敞开大门，杨超斌称做好产品最重要

近日，美国政府通过鼓吹所谓“安全问题”在全球范围对华为展开的“围剿”效果寥寥。据路透社报道，德国已经敲定了5G移动网络建设的规则，其中并未排除华为。

根据报道，德国的安全目录对技术和其他标准进行了评估预测，为了创造一个设备供应商公平竞争的环境，德国不会禁止任何一家供应商。与此同时，关键设备的认证必须获得德国网络安全管理局——联邦信息安全办公室（BSI）的批准。

德国运营商全都是华为的客户，并且这些运营商此前发出警告称，禁止华为将使5G网络的推出延误数年时间，并且增加数十亿美元的部署成本。

对此，华为5G产品线总裁杨超斌在第十届全球移动宽带论坛（MBBF 2019）期间答媒体问时表示，华为全球签署的5G商用合同中有一半左右来自欧洲，说明在5G上其与欧洲运营商之间保持了2G/3G/4G时代那样非常良好的合作伙伴关系。而华为作为供应商，最重要的是做好产品，来助力欧洲客户的5G成功。

根据最新披露的数据，这家公司在全球已签署了60多份5G商用合同，发货5G Massive MIMO AAU模块超过40万个。60多份5G商用合同中，32份来自欧洲、11份来自中东、10份来自亚太、7份来自美洲、1份来自非洲。

“5G的安全问题不是华为一家公司的事情，而是整个产业界面临的共同挑战。”杨超斌还指出，首先，5G安全架构是分层分域的一个生态系统，不同层、不同域的责任主体不同，应用开发商/业务运营商、终端厂商、设备厂商、网络运营商都需要为各自的领域安全负责。

另一方面，大约五年前，业内就开始论证移动设备领域引入专门安全认证规范的问题。在今年，华为和3GPP等业内公司共同制定的SCAS安全架构标准已在9月完成并发布；同时，GSMA等与行业内各合作伙伴共同制定的统一的安全认证规范NESAS也已经发布。

“我们始终认为，安全问题是一个技术问题，并愿意和全球各组织、政府和业界伙伴共同探讨如何通过技术手段为企业和用户的安全保驾护航。”他说。

第十届全球移动宽带论坛今日在瑞士苏黎世开幕，围绕“5G，Gear UP”，汇聚来自世界各地的ICT行业领袖、生态合作伙伴、业界精英，共商移动宽带产业、商业、网络发展方向，分享全球真实案例，探索革新ICT行业的新视角。C114作为大会战略合作媒体将进行全程报道。