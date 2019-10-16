韩国要投3500亿做未来交通，电动车无人车飞行车都要

10月16日消息，据国外媒体报道，当地时间周二韩国总统文在寅在一次讲话中说，韩国公司将在未来10年向交通运输领域投资60万亿韩元(约合500亿美元或者3500亿元人民币)。他表示，政府将斥资2.2万亿韩元帮助公司开发相关技术，并推动自动驾驶汽车等产品基础设施的建设工作。文在寅表示，韩国将在2027年实现完全自动驾驶汽车的商业化，比原计划提前三年。

文在寅期望这些投资将创造更多就业机会，刺激韩国经济。

文在寅还预测，2030年电动汽车和氢燃料汽车将占韩国汽车总销量的33%，2019年韩国市场的这一比例约为2.6%。一位知情人士说，中国曾表示，计划到2030年将纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车的销量提升至汽车总销量的40%。

根据韩国贸易、工业和能源部及其他部门周二发布的联合声明，为促进这类汽车的销售，政府将考虑提高对购车者的补贴，并在2030年前将氢燃料价格从目前水平下调一半。

韩国政府还将鼓励公共汽车和卡车运营商转而采用电动和氢动力汽车。根据该声明，2030年韩国电动汽车充电站的数量将从目前的5427个增加到1.5万个，加氢站将从现有的31个增加到660个。

韩国政府还计划在2024年之前制定自动驾驶规则，使自动驾驶汽车能够在公开道路上行驶。

韩国还计划在2023年之前建立航线系统和安全规则，从2025年开始提供私人飞机服务。

根据政府出台的计划，韩国现代汽车集团计划到2025年在自动驾驶汽车领域投资41万亿韩元，最早将在2021年推出自动驾驶汽车。现代还计划在2025年之前推出23款电动汽车。

上月现代汽车与汽车技术公司Aptiv Plc达成协议，成立一家自动驾驶合资企业，旨在开发技术并让自动驾驶出租车于2022年上路行驶。现代还成立了一个新的城市空中交通部门，为航空业提供智能产品。