中国去年专利申请达创纪录154万件，占全球近半

北京时间16日消息，联合国下属的世界知识产权组织周三表示，中国去年申请专利数量达到创纪录的154万件，占全球专利申请总量近半，以电信和计算机技术为首。

中国所占份额比2017年增长了11.6%，其中包括中国知识产权局收到的外国创新者和公司在中国寻求专利保护的请求，每10份申请中就有1份。

美国去年专利申请量接近60万件，位居第二，但远远落后于中国，较此前一年下降1.6%，是10年来首次出现下降。

总的来说，去年全球创新者共提交专利申请330万件，商标申请1430万件，工业设计申请130万件，其中亚洲占了三分之二以上。

中国在这三个类别中都排在第一位，特别是专利申请量等于接下来的10个国家和地区的总和，其中包括日本（第3）、韩国（第4）和欧洲专利局（第5）。

世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐表示，亚洲“日益成为国际专利申请的全球中心”，并指出印度的“增长令人印象深刻”。

他在新闻发布会上表示：“中国一直是一个主要的推动力量，从来自中国或进入中国的申请数量来说，中国办事处的申请数量确实非常惊人。”

高锐表示，美国的申请者去年在海外提交了约23万件专利申请，相比之下，中国的海外专利申请为66400件。