抢房大战！苹果、Facebook争夺曼哈顿地标性建筑

北京时间10月16日早间消息，据《纽约邮报》报道，知情人士透露，苹果和Facebook正在争夺租用地标性建筑曼哈顿邮局全部四层楼的机会，该邮局目前正在装修以供办公室使用。

据悉，苹果在今年早些时候参观该物业后，已申请租赁前詹姆斯·法利邮局（James A。Farley Post Office）的全部四层楼。

这栋白墙建筑占据了纽约市的一个街区，它位于城市中心，对面是麦迪逊广场花园，位于帝国大厦以西两个街区。Vornado Realty Trust正在努力将这座前邮局改造成一个占地74万平方英尺（约合6.9万平方米）的办公大楼，总共分布在四个楼层，包括一个新的屋顶平台，该平台将设有室外花园。

报道称，Facebook在9月发起了关于租用此地的谈判，扰乱了日本广告公司电通占据顶层的计划。亚马逊也正在关注法利邮局的一部分，但当Facebook计划租下整座大楼后，亚马逊决定将其业务转移到其他地方。

Vornado董事长史蒂夫·罗斯（Steve Roth）与这家社交媒体巨头早有联系，自2013年起就担任其在百老汇770号的75.8万平方英尺办公室的房东。

尽管财力雄厚的苹果对Facebook的整租计划构成威胁，但业内人士相信，Roth倾向于将此地出租给这家社交网络。

1966年，詹姆斯·法利邮局被指定为纽约市的地标，Vornado目前进行的翻新工程将提供一个地铁大厅，还将设立餐厅和购物摊位。

苹果几个月来一直在寻找曼哈顿的办公空间。2月份有报道称，这家科技巨头正在就哈德逊广场55号的6万平方英尺的高级场地进行谈判。8月份的最新传闻首次提到苹果公司对詹姆斯·法利邮局的兴趣，这表明该公司正在该市寻求多达75万平方英尺的办公空间。

苹果在曼哈顿设有7家零售店，目前在第五大道100-104号租赁4.5万平方英尺的办公空间。