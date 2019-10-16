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尽管被美国打压，欧洲运营商仍在买华为5G设备

2019-10-16 7:55:22来源：网易科技作者：天门山责编：嗜橙评论：

10月16日消息，据英国路透社报道，尽管受到来自美国政府力量的打压，华为在欧洲市场仍然受到欢迎，欧洲地区的移动运营商仍在排队购买华为下一代5G网络设备。

华为当地时间周二在苏黎世表示，该公司截止目前为止获得的65份5G网络建设商业合同，其中一半来自欧洲客户。

华为华为5G产品线总裁杨超斌在接受路透社采访时表示，“这表明欧洲客户对华为的长期和一贯的信任——我们真的很感激他们在这一困难时期的信任。”

实际上，欧洲的运营商对华为的产品及服务已经给出好评。瑞士电信公司Sunrise在6个月前选择华为的5G设备，建立了连接一个滑雪胜地、一个农场和一个足球场的5G连接网络。

作为欧洲最大经济体的德国刚刚公布了一套关于5G网络安全的拟议规则，没有把华为排除在外，而是要求所有供应商和运营商满足共同标准。

杨超斌表示，鉴于美国政府限制美国企业向华为供应零部件，华为的供应商渠道现在已经多样化，足以充分满足客户对其网络设备的需求。

在华为供应的总计40万个5G基站中，四分之三是在美国将华为列入实体清单的禁令之后提供的。

“该实体清单对华为的5G设备没有任何影响，”杨超斌向路透社表示，“使用我们自己的部件的产品的性能和规格只会更好。”

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关键词：华为5G

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