微软前CEO鲍尔默：与盖茨确有过节，启动智能手机业务太晚

IT之家10月16日消息 如今鲍尔默和盖茨都已不在微软，一个成为慈善家，而另一个则关注政府如何使用公共资金。

微软前首席执行官史蒂夫·鲍尔默在接受《电讯报》采访时承认，他和比尔·盖茨并不总是就微软业务及其发展的某些方面保持意见一致。他特别回忆说，两人的一个主要分歧集中在微软于2013年收购诺基亚以发展其手机部门的决定上。

鲍尔默笑着说：“当时的情况些许有些复杂。我当然和他有些矛盾，也许他也和我有矛盾。”

鲍尔默还指出，他们在18岁或19岁时首次见面，因此他们的关系与常规的“业务关系”不同。鲍尔默说：“我们在18、19岁时相遇，与分泌过多睾丸酮的年轻人没什么区别。所以我和盖茨之间不是传统的职业关系。可能会有比你在其他情况下看到的更多的暴风雨。”

另外，微软在智能手机领域的失败仍然让鲍尔默很恼火。他认为自己的策略是正确的，只是在错误的时间。“我不认同微软不应追逐智能手机业务的观点。我认为我们不应该犯我们所犯的错误，但我仍然相信我们有机会。”鲍尔默还称，唯一的解决方案是让微软自己制造手机，这一点实现得太晚了。“我们必须做出决定，让硬件真正成功，我们的商业模式是错误的。我们本来可以早一点，但是我们却迟到了。”

根据最新的统计，鲍尔默目前是微软最大的个人股东，这也让他的个人净资产达到约500亿美元，在彭博全球亿万富豪榜中排名第17位。