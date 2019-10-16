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调查显示中国88%员工信任机器人超过经理

2019-10-16 8:11:26来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间16日消息，根据美国甲骨文公司和研究机构Future Workplace联合发布的一份研究报告，人类和机器人之间最终的关系可能比想象的要和谐得多。这份报告表明，很多员工都愿意在工作场所接受人工智能（AI）。

调查显示，全球64%的受访者表示，他们宁愿相信机器人而不是经理。与此同时，逾半受访者表示，他们已经开始向机器人寻求建议，而不是他们的经理。

这种现象在亚洲尤为明显，与科技相比，亚洲员工对人类同事的不信任程度更高。例如，89%的印度工人和88%的中国工人表示，宁愿相信机器人而不是他们的经理。

新加坡（83%）、巴西（78%）、日本（76%）、澳大利亚和新西兰（58%）、美国（57%）、英国（54%）和法国（56%）的工人也表示，他们宁愿相信机器人而不是经理。

这一调查结果基于来自10个国家的8300多名工人的答复，反映了人工智能在工作场所的应用日益增多。

根据这项研究，目前有50%的员工在工作中使用某种形式的人工智能，高于去年的32%。印度和中国在这方面处于领先地位，这在一定程度上要归功于他们年轻的人口和快速的技术采纳率。

不过，甲骨文亚太区人力资本管理应用负责人Shaakun Khanna表示，这也突显了管理人员与员工建立更紧密关系的必要性。

他说：“我总是告诉人们，如果他们想在人工智能风险中生存，他们应该拥抱EI（情商）。”

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关键词：机器人

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