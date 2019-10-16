谷歌可能在与华为、小米、索尼等公司合作开发Fuchsia OS

目前Google的新一代操作系统Fuchsia OS几乎都是在Google自家的设备（Pixelbook与Nest Hub）上进行开发测试的，但是上周 9to5google 发现 Fuchsia有处理与Google的一系列合作伙伴相关的问题，这可能意味着Google可能在与三星、小米与索尼等公司合作，针对Fuchsia OS 进行开发测试。

Fuchsia是一个基于功能进行模块化的跨平台操作系统，很重要的一点是它是一个“非Linux系”的系统。它采用Google的全新微内核Zircon，并使用Dart和Flutter打造全新的UI。Fuchsia致力于打造一个移动与PC大统一的生态，支持64位Intel 与ARM处理器，并且传闻其会专注于嵌入式领域，并应用于IoT。

目前Fuchsia已经将开发中的bug跟踪迁移到了不对外公开的Monorail上，但是在页面的标题中包含了“伙伴（partner）”一词，这引人猜想：

fuchsia–Engineering and partner issues for Fuchsia–monorail fuchsia - Fuchsia工程和伙伴问题- monorail

通常Google会与其它公司紧密合作开发包括 Android和Chrome OS在内的软件，而为了帮助确保有效地传达问题和想法，Google专门创建了一个“合作伙伴访问（Partner Access）”计划，该计划使其它公司合作公司的员工可以访问Google网站的私域，尤其是bug跟踪器。授权开发者将被分配一个邮箱，格式为：[name]@[company].corp-partner.google.com。

合作伙伴用户是与Google合作使用Issue Tracker进行特定项目的公司或组织的用户。

所以在Fuchsia OS的bug跟踪器上看到“伙伴”这样的字眼，可能就跟这个合作机制有关。

另一边，近日一份寻求“Fuchsia OS战略合作伙伴发展经理”的招聘公告显示Google正在扩展合作伙伴以支持Fuchsia OS：公开的职位列出的关键工作职责之一是“充当行业枢纽并获得合作伙伴的坚定承诺，以支持Fuchsia的战略重点。”

结合这两点，9to5google 认为可以肯定地说，Google希望与某些公司针对Fuchsia进行相关合作，并且，在 Fuchsia的 Gerrit 源码中搜索“corp-partner.google.com”，可以看到源码中出现了21位“合作伙伴用户”，他们来自13家不同的公司，其中6家是Android OEM，其它的包括芯片制造商和软件工程公司。同时，一些合作伙伴用户还有为Linux内核做出贡献的经验，而众所周知，Android基于Linux内核。

涉及到的公司如下：

ARM

GlobalEdge Software

华为

Imagination Technologies

MediaTek

Oppo

Qualcomm

三星

夏普

索尼

STMicro

Unisoc

小米

虽然这样的推测看上去很有逻辑，但是实际上，这些合作伙伴用户中没有一个直接在Fuchsia上贡献了任何公共代码更改，而其中有一些公司却使用了公司电子邮件地址而不是合作伙伴地址贡献了代码。

也就是说现在还不能确定目前Google已经与其它公司开始在合作开发针对Fuchsia OS的产品。但是Fuchsia OS如果想要获得成功，这是必经之路，并且Google需要尽早地让硬件和软件合作伙伴参与，以便更好地了解其对Fuchsia的愿景，并判断是否值得投资与开发。