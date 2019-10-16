SpaceX计划再发射3万颗卫星，建设全球卫星互联网

北京时间10月16日早间消息，美国联邦通信委员会（FCC）已经代表SpaceX，向国际电信联盟（ITU）提交了20份文件，涉及3万颗在低地球轨道运行的小型卫星。

ITU太空服务负责人亚历山大·瓦莱特（Alexandre Vallet）证实了这些文件的存在。埃隆·马斯克（Elon Musk）的SpaceX正在尝试用卫星互联网覆盖全球，而太空中最终可能会布满SpaceX的Starlink卫星。

ITU是联合国的分支机构，负责分配全球的频谱和卫星轨道，协助维护复杂的通信网络顺利运行。每个国家的监管机构代表当地的卫星公司和运营商提交相关文件。因此，这些文件由FCC提交，而不是SpaceX自身。

FCC此前已经批准了1.2万颗Starlink卫星。因此，SpaceX希望最终运行的卫星数量达到4.2万颗。

来自Union of Concerned Scientists组织的数据显示，截至今年4月1日只有2062颗卫星在绕地球运行。据估计，人类发射的卫星总数约为8500颗。这意味着，SpaceX计划凭一己之力将这个数字提高到近5倍。

向ITU提交文件是卫星发射的早期准备工作。这些文件中描述的3万颗卫星可能还需要几年时间才会真正发射。

SpaceX发言人表示：“随着全球对快速可靠互联网的需求升级，特别是在未接入网络，网络成本过高或网络不可靠的地区，SpaceX正在采取措施，拓展Starlink的网络总容量和数据密度，以满足用户预期需求的增长。”

SpaceX已经于今年早些时候发射了第一批约60颗Starlink卫星，测试其卫星宽带服务。Starlink最早可能从2020年开始，向美国北部和加拿大提供服务，随后拓展到其他地区。该公司计划接下来再发射24颗卫星。