苹果或10月发布AirPods Pro：支持降噪，国内售价将超2000元

IT之家10月16日消息 苹果今天早些时候发布了全新头戴式耳机Beats Solo Pro，支持主动降噪功能，现据硅谷分析狮报道，据产业链最新爆料称，苹果将会在10月底发布新款AirPods，并且命名可能为AirPods Pro。消息还称，这款产品的国内售价预计将超过2000元。

之前苹果推送的iOS 13.2第二个测试版中已经出现了新款AirPods的图标，型号代码为B298，其采用了入耳式设计，并且上述iOS测试版中还显示，AirPods Pro可能提供降噪功能。用户可以从控制中心点击音量图标，然后将其扩展后会在底部显示一个滑块，该滑块大概是用户在佩戴AirPods时更改降噪设置的方式，可以一键控制开关。

国外市场调研机构Counterpoint在之前的统计报告指出，AirPods已经成为了仅次于iPhone的苹果第二大热销终端产品。仅去年第四季度，AirPods全球发货量高达1250万套，占据真无线耳机60%的市场份额，苹果赚的是盆满钵满。

据悉，苹果可能会在10月份举行新品发布会，届时他们除了推出新款AirPods外，新款iPad Pro、16英寸MacBook Pro、新款Mac Pro等新品也都可能同台亮相。