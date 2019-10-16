京瓷推出便携式碳水化合物监测仪器

随着人们对自己的健康越来越重视，对于一些健康指标也想了解的更清楚，而目前可以通过健身追踪器或智能手表获取一些健康指标参数，比如心率监测等。不过京瓷认为，光这些还远远不够，现在的产品还缺少了对佩戴者碳水化合物摄入量的监测功能。在近日的CEATEC 2019（日本东京电子元器件展览会）上，京瓷推出了全球首款基于陀螺仪的便携式碳水化合物监测仪器。

虽说目前关于是否该控制碳水化合物摄入量的争论，仍存在一定的争议，但过量的摄入，显然是会对健康带来一些负面影响。最近就有研究表明，过量的碳水化合物或可导致动脉硬化等心血管问题。作为心脏血液的输送管道，充满弹性的动脉才能自适应地调节体内压力。但在动脉发生硬化之后，其弹性的降低，会导致心脏需要提升更大的输送压力，才能让血液顺畅的流动起来。

现在，京瓷这款碳水化合物监测仪正是利用了这个工作原理。京瓷表示，这也是全球首款借助陀螺仪传感器来测量脉搏波速度的工具。脉搏波速度特指心脏在排出血液时，产生的压力波形的速度，速度越高，即代表压力也越高。压力越高，意味着动脉硬化的可能性越高，反推可知受试者体内的碳水化合物含量更高。

而得益于监测仪的非侵入性和便利性，我们可以更频繁地进行监测，以便更好地了解自己的身体状况。不过这款监测仪只能得出近似值，因而无法取代专业的血液检查。京瓷表示，这款便携式碳水化合物监测装置有望于明年完成商业化。以后想知道今日份的碳水化合物有没有超标，用这个监测仪就全部都知道了。