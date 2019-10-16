美国员工幸福感最高的公司，第一名是华人创办的Zoom

北京时间16日消息，美国职场研究调查公司Comparably根据全美5万家公司的1000万名员工提交的职场幸福调查答卷，评出员工幸福感最高的25家公司，由华裔移民袁征创办的视频会议软件公司Zoom名列第一。

该调查根据员工对薪酬、工作与生活的平衡、福利以及整体文化等问题的回应，确定哪些公司为员工提供了最佳的整体体验。

在去年美国求职网站Glassdoor发布的全美100强CEO榜单上，袁征曾被评为全美最佳CEO。

袁征是一位来自中国大陆的移民，他在上世纪90年代申请美国签证时，曾两年内被拒8次，最终在第9次才成功。他初到美国时连英语也不会说，只会编程，因此非常努力地工作。

他1997年到视像会议技术公司WebEx工作，2007年该公司被思科收购，袁征成为思科工程副总裁，负责思科的协同软件开发。2011年他自立门户，次年正式创办Zoom。

现在，该公司雇佣着超过1700名员工，2018年营收增长一倍，至3.3亿美元，并于今年4月公开上市。

Zoom还被Comparably评为美国薪酬最好的10家公司之一。

一位受访的Zoom员工在调查答卷中写道：“领导团队聪明、有同情心、有爱心。他们知道在职业上出类拔萃的重要性，但同样关心我们的个人生活幸福。这些特质造就了一种统一的快乐文化，为员工带来了积极的商业成果和成功。”