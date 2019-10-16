内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

美国员工幸福感最高的公司，第一名是华人创办的Zoom

2019-10-16 13:20:33来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间16日消息，美国职场研究调查公司Comparably根据全美5万家公司的1000万名员工提交的职场幸福调查答卷，评出员工幸福感最高的25家公司，由华裔移民袁征创办的视频会议软件公司Zoom名列第一。

该调查根据员工对薪酬、工作与生活的平衡、福利以及整体文化等问题的回应，确定哪些公司为员工提供了最佳的整体体验。

在去年美国求职网站Glassdoor发布的全美100强CEO榜单上，袁征曾被评为全美最佳CEO。

袁征是一位来自中国大陆的移民，他在上世纪90年代申请美国签证时，曾两年内被拒8次，最终在第9次才成功。他初到美国时连英语也不会说，只会编程，因此非常努力地工作。

他1997年到视像会议技术公司WebEx工作，2007年该公司被思科收购，袁征成为思科工程副总裁，负责思科的协同软件开发。2011年他自立门户，次年正式创办Zoom。

现在，该公司雇佣着超过1700名员工，2018年营收增长一倍，至3.3亿美元，并于今年4月公开上市。

Zoom还被Comparably评为美国薪酬最好的10家公司之一。

一位受访的Zoom员工在调查答卷中写道：“领导团队聪明、有同情心、有爱心。他们知道在职业上出类拔萃的重要性，但同样关心我们的个人生活幸福。这些特质造就了一种统一的快乐文化，为员工带来了积极的商业成果和成功。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Zoom

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有