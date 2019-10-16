苹果如何悄悄改变了iOS 13.1个人热点功能

如果你经常用到iPhone和iPad的个人热点功能，可能会在更新系统后有一个小小困惑。你想知道iOS 13.1和iPadOS 13.1的个人热点应该如何关闭，因为设置中找不到关闭热点的开关了，但它不是一个BUG，只是苹果改变了iOS个人热点的使用逻辑，更强调通过生态圈相关联的「永远在线」理念。

一、关不掉的热点

个人热点理论上是永远打开的，但只针对任何登录同一iCloud账号的设备，包括家庭共享组。

也就是说，正常情况下我们工作或者常用的Mac、iPad和iPhone都会登录iCloud，对于这些设备来说热点一直存在，并且可以直接连接，无需访问许可也无需密码。

如果你被拉进一个家庭共享组，设置项则会出现新的选择，点击「个人热点」会出现「家庭共享」，选中它，就可以让家庭组中的任何人自动访问个人热点，需要注意的是，家庭共享的个人热点每次访问都得经过许可。

这一功能没有专门的开关，关闭它的唯一方法是禁用蜂窝网络或启用飞行模式。

二、允许其他人加入

热点的开关事实上已经被「允许其他人加入」取代，当它打开时，其他人持有密码的人可以加入相应的热点网络，任何能够配对（蓝牙）或插入（USB连接）的设备都可以使用热点。

苹果也详细介绍了其他人通过不同方式访问热点的方法，包括通过无线局域网连接；通过蓝牙连接和通过USB连接。

由于iOS 11在后期添加了防止其它USB设备破解iPhone或iPad的安全锁功能，USB共享仍然受到USB配件开关的限制（设置>触控ID/面部ID和密码>往下拉）。当USB配件关闭时，必须在一个小时内解锁设备才可支持USB数据的交互。

三、控制中心模式

控制中心网络连接中的个人热点选项作用等同于「允许其他人加入」开关。

关闭：显示为不可被发现，禁止iCloud和家庭共享以外的其他人访问。

打开：可被发现，任何连接到个人热点的设备都会被标记为打开状态，系统也会将状态栏变为蓝色，以提醒你正在进行热点连接。

按住网络控件弹出列表会出现6个可用网络，如果有可被发现的热点，那么必然显示在列。