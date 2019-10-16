华为发布2019年三季度经营业绩：销售收入6108亿元

新浪科技讯10月16日上午消息，华为今日发布2019年三季度经营业绩。截至2019年第三季度，公司实现销售收入6108亿人民币，同比增长24.4%；净利润率8.7%。

运营商业务方面，截至目前，华为已和全球领先运营商签定了60多个5G商用合同，40多万个5G Massive MIMO AAU发往世界各地。光传输、数据通信、IT等生产供应情况平稳增长。

企业业务面向整体企业市场截至三季度，已有逾700个城市，228家世界500强、58家世界100强企业选择华为作为数字化转型的合作伙伴。

云业务方面，三季度，华为首次发布了整体计算战略，推出全球最快AI训练集群Atlas900和华为云昇腾AI集群服务、112款基于鲲鹏和昇腾的新服务、工业智能体等创新产品，在政府、互联网、汽车制造、金融等行业实现大突破；已有300万企业用户与开发者在华为云进行云端开发。

消费者业务方面，智能手机业务保持稳健增长，前三季度发货量超过1.85亿台，同比增长26%；PC、平板、智能穿戴、智能音频等新业务获得高速增长。华为终端云服务（Huawei Mobile Services，即HMS）生态获得迅速发展，已覆盖全球170多个国家和地区，全球注册开发者超过107万。