罗技G604 Lightspeed游戏鼠标测评：摇动复古怀旧大旗

怀旧现在正在成为风潮，不论是硬件上的8bit/16bit主机复刻，还是游戏本身的高清现代化，乃至《魔兽世界》怀旧服这样的赤裸裸直接重装，人们狂热，话题热度持续膨胀，另一方面十几年下来增长的消费力也允许了他们为青春回忆心甘情愿地买单。这种场合，再为此焕新一款经典鼠标给MMO玩家，肯定是一个不错的选择。

罗技大概也是这么个意思，把几年前的G602，用“高清复刻”的思路重制了一下，就得到了我们现在见到的这只G604 Lightspeed。

从模具角度讲，G604 Lightspeed的大体结构没有变化，依旧是一只高拱背，急收尾的大型右手鼠标，鼠标左侧的拇指衬垫，还有其上方的6枚可编程G按键（还有左键边缘的两个G按键），依旧是这只鼠标的代言设计。不过G604 Lightspeed在细节设计上顺应了罗技这些年设计语言上潜移默化的改变，模具的整体风格比以往更加收敛。

G604 Lightspeed前端原先G602那种两边主按键边缘突出，中间内收的攻击性造型在G604 Lightspeed上被打磨成平滑的线条；鼠标模具上的亮面条带也全部被移除掉，现在划分皮肤接触带的部分就是两条直线缝；而防滑纹路覆盖面变得更大，不光与掌心部分接触的背部有，现在拇指衬垫和鼠标右侧前端的无名指/小指接触面也加入了防滑纹，而且G604 Lightspeed的防滑纹路现在变成了网状。颗粒感更明显，也更加低调。

和G602一样，G604 Lightspeed也没有搭载任何RGB灯效，鼠标上的G Logo不会发光，而且原来在6枚侧键旁边设置的DPI指示灯也拿掉了，而原来滚轮后方的回报率切换开关和工作模式指示灯在1000Hz回报率的LightSpeed无线技术已经全面列装的今天显得完全没有必要，所以在G604 Lightspeed身上这个区域变成了滚轮模式切换和蓝牙/LightSpeed双模切换功能按键的地盘。

提到滚轮不得不说，G604 Lightspeed的滚轮相比G602做了个大升级：以前那个滚起来毫无感觉的橡胶滚轮现在变成了实心金属滚轮，而且支持无级飞轮模式切换，虽然重了不少，但是功用明显增强了，在可以利用到无级飞轮的场合下G604 Lightspeed就能轻松应对需要。

G604 Lightspeed模具上最显著的变化是尾部外壳可以拆卸，罗技惯用的磁吸式外盖下暗藏着G604 Lightspeed的收发器收纳槽和电池仓，原先G602的双5号电池现在精简到只要一节，减重且便于携带，是这只鼠标设计上的最大加分项。

整体上看G604 Lightspeed的设计比几年前的老款更加紧凑和简洁，对功能性的强调明显大于以往，这也是罗技这几年来关键技术突破带来的利好——Lightspeed无线技术，功耗表现优秀的Hero 16K传感器，这些进步都或多或少给G604 Lightspeed带来了设计上的改变。

G604 Lightspeed的上手手感和几年前G602的感觉相仿，放置得恰到好处的防滑纹路全面提高了鼠标的触感舒适度，模具线条手掌贴合度很好，推动所需的力度有所减轻，驾驭起来更加轻松。虽然它在极致轻量化的风潮下对比，算上电池135g的体重还是显胖，不过G604 Lightspeed这种主要面向MMORPG或MOBA游戏的鼠标从使用强度上而言，轻量需求倒是没有FPS那么敏感。

G604 Lightspeed的滚轮因为换成了金属材质，分段滚动的操作确认更加清晰，不过驱使它的力度也相应地变得更大，长时间使用容易造成食指疲劳。而且我觉得，飞轮切换按钮设置得太高了，滚动的动作一大总会碰到它，给人一种异物的触碰感，好在这个开关比较软且要用力按才能切换，所以不会影响操作，只是感觉上不是特别舒服。

然后，对于那种好几排技能栏的MMORPG游戏，G604 Lightspeed全身15个可以分配自定义操作的按键就是为它们而设的，通过G Hub软件，把左侧6个G键，左键边缘两个G键和滚轮左右键都利用起来的话，至少可以覆盖一条MMORPG的技能栏，熟练使用，告别脸滚键盘。而且G604 Lightspeed左侧G键区的手感相比G602还做过了改良，受力角度更加水平，大拇指按起来轻松一些。首次使用需要按照自己习惯设置一遍按键分配，花点时间做好之后就能分担左手的大量压力了。

拜Hero 16K的高效和没有灯光浪费电力所赐，G604 Lightspeed的耐力相当持久，单节5号电池可以坚持240个小时连续使用，如果你是团里的主力，有连日出勤的要求的话，可能备好要更换电池对你来说将是一个需要认真考虑的事项，买一套Eneloop吧。

至于Hero 16K的性能，我用G604 Lightspeed和好友一起玩吃鸡，拉枪转视野的精确度觉得和G903基本无差别，但因为它比G903重一些，所以手感上更沉实，容易给你好压枪的幻觉，不过我相信你肯定会认为要发挥它的真正价值，场合绝对不会是在FPS里。

我认为，G604 Lightspeed是一只受众指向非常明确的鼠标：拥有罗技G系列鼠标里最多数量的可定义按键，很明显相较高强度竞技，G604 Lightspeed更加适合指令操作繁多，单纯重复动作叠加的MMORPG游戏（如魔兽世界和FF14），以及不习惯键盘控制技能和道具栏的独臂MOBA大侠，乃至编队操作不够用的RTS游戏——总之，只要是有左手管不完操作的游戏，G604 Lightspeed就能充分补足。

而且配装Hero 16K传感器和Lightspeed无线技术也代表它性能依然过硬，不排斥当下主流的多人对战竞技，当然了，摇动MMO复辟大旗仍然是它的主要任务。总之，如果你不想让左手修炼八爪鱼神功的话，699元的G604 Lightspeed就是那根预防针。