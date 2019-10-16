外媒：光通信行业的客户关系乱了

C114讯10月16日消息 近日，LightReading特约专栏作者James Kisner表示，当今光通信行业正处在混乱环境之中。与此同时，在当前的光通信世界中，每一个参与者（包括光模块供应商、芯片制造商、系统OEM、甚至阿里巴巴，谷歌，亚马逊等最终客户）之间也存在着相互竞争，即使他们在其他方面的业务仍是相互合作关系。

以太网市场一片混乱

根据Lightcounting上周发布的数据和预测，以太网光模块市场的收入预计将在2019年全年下降18%。这将是有记录以来的最大跌幅，也是自2009年以来的首次下跌(当时仅下跌了4%)。一份卖方分析师报告显示，亚马逊推迟购买400G产品，导致IPHI股价盘中下跌，但随后略有回升。Finisar数据通信业务已连续8个季度同比下滑，其中包括II-VI完成收购前的最后一个季度。

超大规模云服务商走向业务内包

阿里巴巴在ECOC的第一天宣布将在中国海信的帮助下生产自己的400G DR4收发器，进一步证明了这一点。很明显，超大规模客户是全球最大，最具前瞻性的客户之一，正逐步走向业务内包。

中美贸易摩擦仍在继续

与超大规模云服务商类似，华为和中兴通讯等中国OEM也在积极开发自己的组件，并寻求国内光学组件，半导体芯片和模块供应。华为是全球最大的光学组件消费者，在被添加到美国商务部的“实体清单”后，已获得购买某些组件的临时许可。此外，对运往美国的中国制造产品的关税自9月1日起生效，我们听说有些供应商正在寻求更积极地将生产转移到中国境外。另一方面，一些美国供应商（如连接器公司）发现，由于在关税方面的挣扎，他们在中国的所有业务一夜之间消失了。

结局已经开始：光学组件Co-Package指日可待

以前从事(或打算进入)数据通信模块业务的公司，如Broadcom、Lumentum和Macom，正在退出光模块业务，转而攻坚光学组件和集成电路。尽管800G模块的势头相当强劲，但业界似乎正在形成一种共识，即当交换芯片达到51.2 Tbit/s，而Serdes达到100 Gbit/s时，光学元件将与ASIC共同封装。

两周前，Facebook向供应商发布了一份关于联合封装光学元件潜在规格的指导文件。当然，还有许多技术问题需要解决，许多应用程序将继续使用模块。然而，世界上最大的光学终端用户将是联合封装光学的早期采用者。显然，这是思科、博通和英特尔正在考虑的“终极游戏”。毫无疑问，这将破坏与供应商之间的关系，并将交换机与ASIC供应商之间的约会关系变成某种形式的婚姻。

光学厂商之间的并购整合越来越多

II-VI于9月24日完成了对Finisar的收购，使II-VI在业界达到了一个新的规模，并夺回了全球最大光学元件供应商的桂冠(领先于Lumentum)。然而，作为获得批准的一个条件，中国贸易主管部门要求，Finisar的WSS业务必须由II-VI单独运营，这使II-IV失去了一个潜在的协同来源。

中国是否批准该行业另一项重大交易——思科收购Acacia，似乎存在一些疑问。我们已经听到不止一家机构投资者公开质疑中国是否会批准这笔交易，而且Acacia的股价较思科70美元的现金报价低6.4%，资本市场显示，这笔交易获得批准并完成的可能性非零。同样值得注意的是，英伟达收购Mellanox的差价约为12%，目前也在等待中国监管机构的批准。

硅光子学和技术变革正在前进

在ECOC期间，投资者间流传的一个数据点是，英特尔终于在其硅光子收发器上开始盈利。这是一个重要的里程碑，如果果真如此，那将表明英特尔在市场上的持久力可能会超过现有企业。同样值得注意的是，我们了解到基于硅光子学的初创公司Skorpios正在生产100G QSF28收发器，并且已经在思科的认可供应商名单上。此外，阿里巴巴的400G DR设计使用了Elenion Technologies的硅光子技术。

VCSEL和铜仍有一席之地

专注于基于VCSEL的公司Dust Photonics宣布获得Intel Capital的2500万美元投资。在ECOC期间，Finisar演示了100G PAM4 VCSEL。Credo还在现场演示其100Gbit/s和400Gbit/s HiWire有源电缆（AEC）。似乎Credo决心不让服务器和机架交换机之间的铜缆消亡。

400G ZR将颠覆光学系统市场

Iphi坚持在年底之前交付400G ZR样品的公开时间表。在展会上，NEL和Acacia宣布进行测试，以演示OpenZR+相干模块之间的互操作性，覆盖范围超过120公里。回想一下，在去年的展会上，Andy Bechtelsheim宣布Arista支持更高功率的“ZR+”变体的400G ZR模块，覆盖范围达到1000公里，引起了轰动。他当时指出，美国和欧洲大陆的所有交换机和路由器之间都可以使用400G ZR+模块进行互连，而无需专门的光网络层。

Infinera也希望颠覆光模块市场

更糟糕的是，光学系统供应商Infinera宣布，基于相干的“XR光学”将导致移动“X-haul”应用所需的光收发器数量减半。当然，就像Infinera过去提供的类似颠覆性解决方案一样，它最终也需要Infinera专有的解决方案，即使该解决方案安装在其他人组装的收发器中也是如此。

James Kisner总结道，理性的说，光通信的世界还远远没有结束，光缆继续从铜缆中夺取份额，网络带宽的增长仍在继续。即使在激烈的以太网光收发器市场中，由于下一代产品的销售以及对100GbE光学器件的持续需求，LightCounting预测在2019年至2024年的复合年增长率为22%。