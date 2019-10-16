低配山寨版Mac Pro众筹引争议，平台需要担责吗？

复制一款苹果产品的设计，然后把它描绘成是你自己的产品，再利用众筹支持将其推向市场，这一切需要你有很大的勇气，且大胆地不害怕任何法律的制裁。但这不是个笑话，这正是Dune Case试图用其产品Dune Pro完成的事实，Dune Pro是一款完全克隆了苹果2019年Mac Pro台式机外观的个人PC电脑。Dune Case希望能吸引Kickstarter的支持者参与进来，而Kickstarter似乎对这种抄袭行为漠不关心。

苹果在今年6月份的全球开发者大会上推出了最新的Mac Pro，将“完全重新设计”的Mac Pro作为其顶级macOS电脑进行推广。2019年的新款型采用了引人注目的新型不锈钢和铝制外壳，外观看起来就像一个超大的奶酪刨丝器，取代了之前看起来像一个小垃圾桶的较小设计。苹果最终将以5999美元以上的价格销售这款新机型，并在德克萨斯州的奥斯汀进行最终组装。

Dune Pro似乎复制了苹果设计的几乎所有元素，包括上下放置的钢把手和脚，以及铝制的中央外壳。这款机型配备了一个带有细网面板的可拆卸前面板，可以替换为一个几乎完全相同的Mac Pro前面板设计，它被Dune Case称为“Dice Y cover”，专门设计用来减弱来自自供风扇的声音。

Dune Case表示，该产品将于10月21日在Kickstarter网站上发布，并已将接近完成的原型发布给了出版物和视频制作人，包括那些很容易忘记提及设计抄袭自苹果的人。虽然Kickstarter意识到了这种情况，但似乎并没有采取任何行动去阻止它。

上周我们联系了一位Kickstarter的代表，邀请他对此事发表评论，但今天他的回复似乎对这种情况并不在意。这家众筹网站表示：“DMCA为在线知识产权纠纷提供了一个框架。如果有人认为Kickstarter项目侵犯了他们的知识产权，他们可以遵循相关步骤。除此之外，一个项目是否能得到支持者的支持，还得由众筹支持者自己决定。”

Kickstarter及其项目创造者面临的风险可能会越来越大。上周，iPad键盘制造商Brydge起诉了Kickstarter和总部位于中国的Sentis，该公司参与众筹的配件可以使用触控板和键盘将“iPad Pro变成MacBook”。Brydge称，该公司侵犯了其受保护的设计，Kickstarter为该产品提供了一个全球平台，为侵权提供了便利。

与Sentis不同的是，Dune正在侵犯的是苹果本身，而不是一家苹果配件制造商，而且还省去了让Mac Pro运行的大部分内部组件。Dune Pro声称，它没有复制苹果定制的散热器、风扇系统和电源，而是让客户“有能力选择”自己的内部设备：包括比顶级Mac Pro的28核Intel Xeon处理器拥有更多内核的CPU，以及来自英伟达和AMD的大型GPU。用户可以从Mini-Itx、ATX、mATX、EATX和EEB主板中进行选择，同时还可以访问类似的USB端口、驱动器托盘等。

Dune Case此前曾试图在Kickstarter上为克隆上一代Mac Pro筹集资金，但以失败告终。尽管该公司在很大程度上复制了苹果最小的专业台式机外观，但其13万美元的目标仅筹得75283美元。该活动从2016年2月持续到3月，吸引了不到500名支持者参与，承诺以不到200美元的价格让顾客选择黑色或金色产品。目前还不清楚之前的项目中是否有实际发货。

苹果还没有对Dune Pro作出回应。