人民电竞：拳头“疯了”

IT之家10月16日消息 在今日的《英雄联盟》十周年庆典上，拳头公司推出了诸多新游——《英雄联盟》手游、《Legends of Runeterra》、《LoL Esports Manager》（《英雄联盟电竞经理》）、“A计划”射击类PC游戏等，其中最受期待的莫过于《英雄联盟》手游，将风男的快乐从PC端延续到移动端，是诸多游戏玩家的心声与“夙愿”。

面对拳头公司连出多招的举动，人民电竞发文称“拳头‘疯了’”，并表示拳头的一系列举动都意味着其欲一统电竞江湖，但“这样的拳头能够一统电竞江湖吗”？

人民电竞指出：

过去十年，《英雄联盟》都是拳头旗下的唯一一款游戏，即便2018年的《英雄联盟》全球总决赛观看时长达到8110万小时，即便它依然是全世界最受欢迎的PC电竞项目，但从热度和“吸金”能力两个方面看，《英雄联盟》似乎正在走下坡路。 数据提供商Statista发布的数据显示，《英雄联盟》在2018年的营收为14亿美元，较前一年同比下降21%。 鸡蛋当然不能放在同一个篮子里，拳头开始“求变”。今年，拳头推出了“云顶之弈”，又在今天的活动中推出手游，一年两次大动作，这还只是个开始。

对于《英雄联盟》手游会带来的影响，人民电竞总结为三点，其一新手游会带动直播及相关赛事的兴起；其二赛事的出现会拉动赞助并依靠赛事版权，在盈利的同时还能刺激电竞从业者，这“既是挑战也是机会”；最后，拳头推出的这一系列游戏作品，势必会直接或间接的影响“电竞培训、电竞教育、电竞娱乐表演活动等几乎所有与电竞相关的商业活动”。

但拳头是否能凭此一统电竞江湖呢？现在给出定论为时尚早，但在营收出现下滑的情况下作出改变，无疑是正确的，所谓“变则通，通则久”，但凡一成不变者，没有几个能长久的。