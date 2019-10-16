苹果正研究开发新可穿戴设备“智能戒指”

北京时间10月16日下午消息，苹果向美国专利专利商标局提交一份文件，与穿戴电子环形计算设备有关。按照描述，电子环节设备可以戴在手指上，它既可以作为其它设备的输入外设，又是微缩版Apple Watch。

环式计算设备内置处理器、无线收发装置、电源供应器、麦克风。苹果还想为设备植入其它传感器，这样指环就侦测并解读手势了，指环还有一个拨盘控制器，它相当于Apple Watch的Digital Crown。

指环内部有多个触觉致动器，可以提供力反馈，它能向用户传输方向令牌；内部有一个动作传感器，可以感知书写动作；有生物传感器，可以追踪健康数据，确保安全；另外手环还支持NFC通信。通过无线连接，指环可以可以将身份信息传输给第二设备，然后就能解锁Mac了。

指环支持多种手势。例如，当我们将戴指环的手指指向另一款独立设备时，会弹出无线连接信息；滑动或者轻弹可以改变菜单选项；我们还可以旋转手指或者设备；触摸或者轻敲表面时设备会震动。

由于指环内部有多个发射器，它可以与其它设备共享旋转角度，这样一来其它设备可以在3D空间内判断每一个发射器的具体位置。手环上面配有触摸屏，可以输入字符，和Apple Watch有点相似。

亚马逊已经推出智能指环Echo Loop，它内置两个麦克风，可以用按钮激活，支持触觉反馈；Echo Loop还可以通过蓝牙连接到手机Alexa应用。