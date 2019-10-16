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互联网档案馆新增2500多款MS-DOS游戏

2019-10-16 15:58:02来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家10月16日消息 得益于eXoDOS和互联网档案馆的努力，互联网档案馆中又添加了几千个MS-DOS游戏。最有趣的是，它们都可以正常玩。

eXoDOS是一个项目，多年来一直致力于维护保存MS-DOS游戏。他们的宗旨是确保从原先的古人到旨在与OS一起工作的现代创作中的每一个MS-DOS游戏都可以保留很多年。

但是，eXoDOS不仅是保留软件。该项目旨在确保保留所有游戏，而且还可以玩游戏，不论它们所需的硬件和设置有多小巧。

因此，互联网档案馆已在存档其中一些MS-DOS游戏，以便人们可以自己体验它们。无论你是想娱乐，还是想研究过去的游戏方式，都可以随时获得全部存档。

但是，正如Jason Scott（互联网档案馆的软件策展人）在其有关该主题的博客文章中所述，有时仿真速度比预期的慢，并非所有游戏都一定很有趣，并且并非所有游戏都随附手册说明。

下载速度也可能是一个问题。某些游戏包含大量数据，如果你加载游戏并遇到100兆字节的下载量，最好先退出该游戏，直到网络速度提高为止。

你可以通过此处的链接查看所有新添加的内容。

如果你想从互联网档案馆的MS-DOS游戏的全部集合中获得一些游戏建议，可以看看这些游戏包括《SimCity 2000》，《Discworld》和标志性的短篇故事《I Have No Mouth and I Must Scream》。

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关键词：DOS复古

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