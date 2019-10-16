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可口可乐推出回收海洋废塑料制瓶

2019-10-16 16:25:53来源：爱活网作者：JaileneZ责编：骑士评论：

近几年，海洋环境受到了严重污染，尤其是塑料污染已经成为全球性问题。根据联合国环境署在2018年世界环境日当天发布的报告，每年约有数百万吨塑料进入海洋，并对世界海洋生态系统的破坏造成了每年至少130亿美元的经济损失。

毫无疑问，我们正处于一场塑料灾难的边缘。而塑料除了对环境造成严重的破坏之外，还会通过微塑料、塑料碎片等形式出现在食物链中，影响动物和人类的健康。所以可再生材料的应用对整个大环境来说是势在必行。

对此，一直关注环保的可口可乐公司在最近研发出了一款由回收海洋废塑料所制成的可乐瓶子。据了解，这款可乐瓶所利用的海洋废塑料是从西班牙和葡萄牙的海滩清洁期所回收而来的，并取用当中的25%海洋垃圾，与荷兰初创公司Ioniqa Technologies及PET塑料供应商Indorama Ventures合作创造而成。

Ioniqa Technologies使用了一项新技术令到PET解聚，并再重新聚合为新塑料。另外，可口可乐公司也将会在2020年逐步增加回收物料含量，希望可以彻底消除一次性塑料和塑胶废料的概念。如果相关的研发有进一步成功，那么可口可乐将是首个无需以传统塑胶废料包装亦能运作的公司。

当然，除了这款回收海洋废塑料制瓶外，可口可乐Amatil公司也在今年6月生产出了100%再生塑料所制成的碳酸软性饮料瓶，作为公司可持续发展的重要一步，可口可乐Amatil公司也表示到2019年底，可口可乐Amatil在澳大利亚的所有一次性塑料瓶都将改用全新的再生材料，为环境保护做出贡献。

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关键词：可口可乐塑料

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