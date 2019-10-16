消息称软银正与摩根大通筹划WeWork救助计划

新浪科技讯北京时间10月16日早间消息 据外媒报道，WeWork最大外部股东软银和原本负责其IPO的摩根大通试图筹集资金以挽救这家共享办公创业公司。

知情人士称，如果没有额外的资金，WeWork可能会在11月中旬用完现金。知情人士说，自WeWork撤回IPO申请之后，软银和摩根大通两周多以来一直在寻求紧急解决方案，其中一种方案要向软银进行股权融资并向摩根大通进行债务融资。

知情人士表示，摩根大通目前正与100家已签署保密协议的潜在投资者进行谈判。

彭博社周一报道称，WeWork倾向于采用由摩根大通牵头的近50亿美元融资计划，而不是将控股权出售给软银，而软银已经向该业务投入了超过100亿美元。摩根大通是仅次于软银和Benchmark的WeWork第三大外部股东。

WeWork近期的命运发生了戏剧性逆转。直到最近，该公司还是一家飞速发展的高科技企业。软银在今年早些时候的最新融资中对该公司的估值为470亿美元，并推动其进行大规模IPO。但事实证明，公共投资者不愿买账：不断烧钱Lyft和Uber上市之后的股价走势均表现疲软。

当WeWork在招股书中披露其半年亏损9亿美元后，投资者立即犹豫不决。该公司将共享办公空间出租给创业公司、自由职业者和企业，所以不得不在房价最高的市场中投入现金，并随着租户支付租金而逐渐赚钱。该公司在招股书中报告了179亿美元的长期租赁义务。

就在财务状况面临质疑之际，WeWork公司治理问题也开始浮出水面，上个月被解雇的CEO亚当·纽曼（Adam Neumann）被曝行为不端。外媒证实，纽曼的投票权将从10：1降至3：1，这意味着他将不再拥有多数投票控制权。该公司现在还在筹备裁员。

软银、摩根大通和WeWork发言人均拒绝对此置评。