打造《英雄联盟》电竞宇宙，RIOT膨胀了吗？

虽然主叙事从LAN对战竞技，到MMO一统江湖，再到MOBA异军突起，然后今天战术生存射击重夺FPS的辉煌，一直处于一个阶段性变化的状态。每个时代都造就了一些妇孺皆知的名作——LAN时代是星际帝国反恐精英；MMO时代有启蒙的《传奇》，以及封神的《魔兽世界》；MOBA时代由《英雄联盟》和《DOTA2》演绎楚汉之争；最后进化到《绝地求生》引爆吃鸡热潮，不论普通轻度玩家还是核心玩家，到今天选择也比以往更丰富。

在这其中，《英雄联盟》绝对是一个佼佼者，RIOT，我们口中的拳头公司，就光凭这一个游戏养活了自己足足十年，同时也让母公司腾讯赚足了一个十年。不过业界养不起万年皇帝，RIOT也要想办法为下一个十年作准备了，所以今天，拳头公布了大量自己的未来新作计划。一个缔造宇宙的计划。

当然，《英雄联盟》IP仍然是绝对主力，RIOT未来的新作计划，大部分还是要围绕LOL招牌的。最受关心的是《英雄联盟》的手游化，一个叫做Wild Rift的项目，根据目前公开的信息，它可以算是LOL的轻量版，在保持基本一致的MOBA玩法的前提下，适配摇杆操作，并加快游戏节奏，以控制单场时长在15~20分钟左右。是不是感觉很熟悉？你玩了很久的《王者荣耀》也是这么从LOL里改良来的哦。且看天美要怎么做差异化。

英雄联盟手游现在已经开放提前预约，预计在2020年上线。另外，Wild Rift还会推出游戏主机的版本，但是并不清楚这个版本的发布会窗口。

另一个基于《英雄联盟》IP的新作品代号叫Project A，是一款2D格斗游戏，鉴于格斗游戏受众基本集中在《街霸》和《拳皇》两个系列里，Project A在国内的唯一希望是借助LOL的巨大影响力，把已经对它有好感的粉丝玩家也带进FTG的坑里，至于国外本来就已经多样化，这倒不令人担心，而且有EVO创始人参与制作的背书，反而可能还会备受期待。

不过作为一个略有涉猎FTG的古典游戏玩家，我个人对拳头出FTG的前景持谨慎乐观态度，成功与否只看能否合理颠覆日系厂商数十年来建立的游戏规则，在玩法上做到《明星大乱斗》那种程度的脱俗是必须的，否则最多就是一个粉丝向作品。然而有一说一，LOL的粉丝数量多到可怕，可怕到有可能直接破坏规律，有的情况，人多就是可以暴力碾压。

随着《炉石传说》、《影之诗》等数字卡牌对战的持续稳定成长，还有各类自走棋今年的爆红，RIOT没道理不让《英雄联盟》跟进这波热潮。明年，《英雄联盟》的免费卡牌游戏Legend of Runeterra将会同时上线PC和手游端，目前的承诺是，游戏不卖卡包，每张卡透明购买，痛恨转蛋的玩家们，请交钱。

针对自走棋这块，《英雄联盟》版的自走棋Teamfight Tactics模式其实已经在好几个月前就上线了，这个模式当然也要出一个独立手游版，预计于明年年初上线，RIOT还打算在LOL自走棋的内容更新上采用赛季制，每三四个月轮换一遍可用英雄和技能。

喜欢模拟经营，同时又非常热爱LOL电竞内容的朋友也要喜大普奔了，如果只是看看正在进行的S9还不够过瘾，拳头打算出一款《英雄联盟电竞经理》的模拟经营游戏，顾名思义，就是让你打理一支LOL战队征战联赛。初期发布的第一个版本（2020年）将会首发中国的LPL联赛，然后逐渐覆盖到全球各区域的联赛，可以这么说，只要是Uzi等LOL明星玩家的粉丝，这个游戏绝对会让TA们丧失理性地打开自己钱包。

而且为了表示对战队的支持，RIOT还会把这个游戏的收益与参与联赛的真实战队分成，这是和《CS:GO》、《DOTA2》等游戏都不大一样的规则，相比这两个游戏只在大赛的销售限时道具收入分成，《英雄联盟电竞经理》很可能会打破时间的限制，明显能对参与各大联赛的战队产生更大的激励，让它们有动力努力保持成绩，从而提高联赛的竞技水平。

在游戏之外，《英雄联盟》IP还会继续拥有其他形式的扩展。之前K/DA女团肯定给大家都留下了深刻的印象，有了这些小MV和动画项目的练手，现在和暴雪一样，拳头也要进军影业，它打算出一个完整的LOL动画系列Arcane，讲述金克斯和V的故事，预计明年开始放送。

这对于那些游戏苦手，但又非常喜欢IP所包含的设定内容的粉丝来讲，是为他们量身打造的文化消费品。讲道理，拳头吸了十年的奶粉钱，我觉得这个东西来得太晚了。

至于Project A这个跟《英雄联盟》无关的FPS（对，和LOL没有半毛钱关系），这里就不说太多了。目前已知的是这个项目挖了《CS:GO》的前制作人，玩法方面基本为军团要塞和守望的混合体，至于更多消息要明年才能披露。反正打枪游戏我们真的不缺，所以他们爱咋样咋样了。

所以说，拳头为什么要这么一口气画出这么多个大饼，难道它膨胀了？其实这真不能算膨胀，10年来仅仅靠《英雄联盟》一款游戏过得如此滋润，堪称业界奇（du）迹（liu），就算它保持现状，可以肯定拳头绝对还能再苟上好久，但作为商业公司，如何在现有成功基础上创造出更大的价值，果然还是它的终极课题。

从这一套组合拳看，RIOT的意图很明显：它想要打造一个归属在LOL IP下的竞技宇宙，换句话说，就是英雄联盟的奥运会，你有传统的MOBA项目，还有卡牌，以及格斗，放到一块看办一个全部是RIOT内容的综合赛事完全没有问题，而且EVO创始人的加入更容易让人遐想连篇。拥有对赛事完全的控制权，将会为RIOT创造更大的获利空间。

可以说，RIOT这十年来的基本盘是英雄联盟，基本操作面是电竞，基本营销手法是粉丝经济，随着现在这些项目的全盘托出，RIOT缔造只属于自己的电竞帝国的野心已经曝光于世——现在还很难断言假设拳头获得成功，电竞行业会产生什么样的变化，商业赛事联盟组织是否能与时俱进存活下来，不过有一点可以肯定：

RIOT的目标，是暴雪多年来的夙愿。而且它的成功机会，比现在的暴雪大了好几个Valve。