人工智能肾病预测系统上线，知晓5年内终末期肾病概率

10月16日消息，近日，由国家肾脏疾病临床医学研究中心刘志红院士团队与平安智慧医疗团队共同研发的人工智能IgA肾病预后风险预测系统正式发布，医生和患者本人可以根据实际情况输入各项参数，获得患者5年内的肾脏预后风险概率及风险等级。据悉，这项研究成果也以论文的形式在国际肾脏病顶级期刊《美国肾脏病杂志》（The American Journal of Kidney Diseases，AJKD）上发表。

慢性肾脏病（chronic kidney disease，CKD）是一个全球范围内的公共健康问题，以其知晓率低、高发病率、高死亡率而被称做“沉默的杀手”。据不完全统计，截至2018年底全国已有1.2亿肾脏相关疾病的患者，尿毒症患者也上升至310万人，接受替代治疗的患者约70万人。目前中国的CKD患病率已达到10.8%，意味着每10个人中就有一个CKD患者。

根据肾脏病专家介绍，CKD分为五期，在前四期，患者可以选择保守治疗，一旦进入到CKD第五期（终末期肾病），病情就会进入不可逆的状态。

在我国，对于CKD的认识和防治意识不足的患者有很多，数据统计，我国民众对慢性肾脏病的知晓率不足10%，有大约30%的患者由于缺乏对肾脏相关疾病的认识，等到首次到医院就医时发现肾功能已经到了不可逆的阶段。

▲在智能预测IgA肾病预后系统上用测试数据进行的风险计算

据了解，除了本项研究成果外，平安智慧医疗还联合国家肾脏疾病临床医学研究中心，在肾病领域的智能病理辅助诊断、智能辅助治疗推荐等方面展开了长期的科研合作，预期将形成肾病诊疗的全流程AI服务。